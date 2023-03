Fama & TV Compositor e humorista Juca Chaves morre na Bahia aos 84 anos

Por Redação O Sul | 26 de março de 2023

O Menestrel Maldito, como era conhecido, foi um dos grandes nomes da Bossa Nova. Foto: Divulgação O Menestrel Maldito, como era conhecido, foi um dos grandes nomes da Bossa Nova. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O músico e humorista Juca Chaves morreu, na noite de sábado (26), em Salvador. O artista tinha 84 anos e morreu no hospital São Rafael, na capital baiana.

Compositor, músico, humorista e crítico, Juca nasceu no Rio de Janeiro, mas há décadas trocou a cidade onde nasceu por Salvador. Ele vivia no bairro de Itapuã com a família.

Compositor, músico e humorista, Juca foi apelidado por Vinicius de Moraes de “O Menestrel Maldito.”

Formado em música clássica, Juca começou a carreira profissional em 1955, na TV Tupi, em São Paulo, sempre com humor ácido, inteligente e com críticas sociais.

Foi perseguido pelo Regime Militar que governou o Brasil a partir de 1964. Exilado, viveu seis anos longe do Brasil. É autor de músicas que se tornaram sucesso no país como “A cúmplice”, “Menina”, “Que saudade” e “Presidente Bossa Nova”.

Juca é casado desde 1975 com Yara Chaves, com quem vivia na capital baiana. Juca deixa duas filhas: Maria Morena e Maria Clara. Torcedor do São Paulo, Juca chegou a gravar uma marchinha para o time do coração.

Crítico, mas sem perder o humor, Juca Chaves chegou a ser candidato ao Senado pela Bahia em 2006, pelo PSDC e fez poesia para pedir votos. Ele não foi eleito.

Em 2015, Juca voltou a ganhar destaque com uma sátira que falava sobre a situação política do Brasil e defendia a Operação Lava-Jato.

Com diversos bordões, Juca costuma convocar para suas apresentações com “vá ao meu show e ajude o Juquinha a comprar o seu caviar”.

