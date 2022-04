Esporte Judô: Brasil fecha Pan-Americano da modalidade no primeiro lugar geral

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Mayra Aguiar conquistou sua 7ª medalha pan-americana. (Foto: Lara Monsores/CBJ)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Brasil fechou o Campeonato Pan-Americano de Lima, no Peru, com 15 medalhas, sendo sete de ouro, cinco de prata e três de bronze, no sábado (16). Com o resultado, o time verde e amarelo manteve-se como principal força das Américas e da Oceania, continente que passou a fazer parte das disputas a partir dessa edição.

Destaques da campanha brasileira vieram na categoria 57 quilos feminino, com Jéssica Lima (ouro) e Rafaela Silva (bronze), representando o melhor resultado desde 2013; entre os homens, teve “dobradinha” brasileira na final da categoria 81 quilos com Guilherme Schimidt (ouro) e Vinícius Panini (prata), Eric Takabatake (ouro) e Willian Lima (bronze) foram ao pódio no peso 66 quilos e Luana Carvalho (prata) e Maria Portela (bronze) também dividiram o pódio do 70kg. Mas a grande história do torneio foi escrita pela multicampeã Mayra Aguiar. A judoca gaúcha conquistou o sétimo título pan-americano e se transformou na brasileira mais vitoriosa nesse tipo de competição ao vencer todas as lutas por ippon.

“Eu não sabia que eram sete, não estava contando. Fico muito feliz, é um número bastante relevante. Estamos aí nessa caminhada faz anos, desde os 14 anos com a seleção brasileira, disputando títulos, competições. Então, estou muito feliz por mais esse ouro. Me motiva bastante. Foi minha segunda competição depois da Olimpíada, não tinha competido já há bastante tempo. É muito bom poder chegar ao topo do pódio, anima bastante para as próximas competições do ano”, comentou Mayra à assessoria da Confederação Brasileira de Judô.

O torneio trouxe também algumas boas surpresas para a modalidade no Brasil. Amanda Lima passou por atletas mais experientes e confirmou que é uma das principais da categoria ligeiro (48kg) no continente ao conquistar o primeiro título pan-americano sênior. Os outros dois ouros vieram com Larissa Pimenta (52kg) e Beatriz Souza (+78kg), que já vêm dominando suas respectivas categorias e conquistaram, em Lima, o tricampeonato continental.

Equipes mistas

Neste domingo (17), o judô brasileiro conquistou pela terceira vez o título de campeão pan-americano por equipes mistas (2019, 2020 e 2022), em Lima, batendo a seleção de Cuba por quatro a zero na decisão pelo ouro. A campanha do Brasil teve ainda vitórias sobre Austrália (4 a 1) e República Dominicana (4 a 0). Essa foi a quarta edição da competição por equipes mistas. O Brasil chegou à final em todas elas e só não levou o ouro na primeira, em 2018, único ano que Cuba conseguiu vencer a equipe brasileira. As informações são da Agência Brasil e da Confederação Brasileira de Judô.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte