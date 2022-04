Geral Delegado Fábio Motta Lopes assume como chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 17 de abril de 2022

Secretário da Segurança Pública ressaltou o conhecimento do delegado Fábio para dar continuidade ao trabalho. (Foto: Grégori Bertó/SSP-RS)

O governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, participará, nesta segunda-feira (18), às 14h, da solenidade de transmissão de posse dos cargos de chefe da Polícia Civil e de subchefe da Polícia Civil gaúcha. A delegada Nadine Anflor transmitirá o cargo para o delegado Fábio Motta Lopes, que até então ocupava o cargo de subchefe de Polícia.

O delegado Vladimir Urach, que ocupava o cargo de diretor do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico), assumirá como subchefe de Polícia.

O evento ocorrerá no Palácio da Polícia, no auditório Cícero do Amaral Viana, localizado na avenida João Pessoa, 2.050, bairro Farroupilha, em Porto Alegre.

Durante a apresentação oficial da nova chefia, no último dia 5, o secretário da Segurança Pública, Coronel Vanius Cesar Santarosa, destacou a atuação do delegado Fábio no primeiro escalão da Polícia Civil. “O Delegado já está familiarizado com a forma de trabalho que vinha sendo desenvolvida na Secretaria da Segurança Pública com o agora Governador Ranolfo Vieira Júnior e na Polícia Civil com a Delegada Nadine. O novo Chefe de Polícia tem todas as ferramentas e qualidades necessárias para a continuidade dos excelentes resultados que a Polícia Civil vem entregando para a sociedade gaúcha”, afirmou Santarosa.

O novo Chefe da PC diz que seguirá o legado deixado pela primeira mulher a ocupar o posto de Chefe da Polícia Civil, com foco na repressão qualificada à criminalidade. “É uma honra e um desafio ocupar o posto deixado pela Delegada Nadine. Já conhecemos bem as diretrizes do Programa RS Seguro, que tem trazido bons resultados para o Estado. Nossa atuação irá focar na repressão às estruturas do crime, principalmente no combate à lavagem de dinheiro, para descapitalizar as organizações criminosas. Na mesma medida, vamos trabalhar para melhorar cada vez mais o atendimento ao cidadão, que é essencial para mantermos a relação de confiança com a sociedade”, disse o Delegado Fábio.

O Delegado de Polícia Fábio Motta Lopes, tem 46 anos, é casado e pai de três filhos. Delegado da mais alta classe da Polícia Civil (4ª classe), possui 23 anos de experiência dentro da instituição. Iniciou sua carreira como titular da 2ª Delegacia de Polícia de Uruguaiana (1999-2000).

