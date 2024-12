Mundo Juiz decide que Trump não tem imunidade presidencial no caso de suborno

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Os advogados de Trump provavelmente apelarão da decisão. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O juiz do caso de suborno de Donald Trump decidiu na segunda-feira (16) que a condenação criminal do presidente eleito não deveria ser rejeitada devido à decisão de imunidade presidencial da Suprema Corte. O juiz Juan Merchan determinou que as evidências apresentadas pelo gabinete do promotor público de Manhattan não estavam relacionadas às ações oficiais de Trump como presidente.

No entanto, ele não decidiu na segunda-feira sobre uma moção dos advogados de Trump para rejeitar a condenação porque Trump agora foi eleito presidente. Em vez disso, o documento de 41 páginas se concentrou na questão da imunidade presidencial.

Merchan escreveu que as evidências contestadas pelos advogados de Trump estavam relacionadas “inteiramente à conduta não oficial” e não deveriam receber nenhuma proteção de imunidade.

“Este Tribunal conclui que se ocorreu um erro em relação à introdução da evidência contestada, tal erro foi inofensivo à luz da evidência esmagadora de culpa”, escreveu Merchan.

“Mesmo que este Tribunal tenha considerado que a evidência contestada constitui atos oficiais sob os auspícios da decisão Trump, o que não é o caso, a moção do Réu ainda é negada, pois a introdução da evidência contestada constitui um erro inofensivo e nenhum erro de modo de procedimento ocorreu”, acrescentou.

Em sua decisão, Merchan analisou vários depoimentos que os advogados de Trump alegaram que não deveriam ter sido ouvidos no julgamento por causa da decisão de imunidade, incluindo Hope Hicks, Madeleine Westerhout e Michael Cohen.

Merchan escreveu que era “lógico e razoável concluir que se o ato de falsificar registros para encobrir os pagamentos para que o público não fosse informado é decididamente um ato não oficial, então também as comunicações para promover esse mesmo encobrimento devem ser não oficiais.”

As evidências contestadas pelos advogados de Trump, escreveu o juiz, estavam relacionadas “inteiramente à conduta não oficial” e não deveriam receber nenhuma proteção de imunidade.

O porta-voz da transição de Trump, Steven Cheung, disse em uma declaração que a decisão de Merchan “é uma violação direta da decisão da Suprema Corte sobre imunidade e outras jurisprudências de longa data”.

Os advogados de Trump provavelmente apelarão da decisão, uma das várias moções potenciais para arquivamento que podem deixar o caso adiado por meses ou até anos.

Merchan ainda precisa decidir sobre o argumento de Trump de que seu status como presidente era um “impedimento legal” para novos procedimentos criminais e o caso deve ser arquivado como resultado.

Trump ainda não foi sentenciado após sua condenação em maio. Os promotores já concordaram que o presidente eleito não seria sentenciado enquanto estiver no cargo, mas o gabinete do promotor distrital argumentou em processos judiciais que a condenação por crime grave ainda deve permanecer.

Os promotores escreveram que, embora a sentença possa ser adiada ou modificada, rejeitar completamente a condenação de um júri seria um procedimento raro e injustificado.

Trump foi condenado em maio por 34 acusações de falsificação de registros comerciais sobre pagamentos ao seu então advogado Michael Cohen para reembolsar um pagamento de $ 130.000 em dinheiro feito para silenciar a estrela de filmes adultos Stormy Daniels, a fim de impedi-la de falar sobre um suposto caso antes da eleição de 2016. Trump negou o caso.

A sentença inicial estava prevista para julho, mas ela foi adiada duas vezes devido à decisão de imunidade presidencial da Suprema Corte, para depois da eleição.

Os advogados de Trump argumentaram que a condenação deveria ser rejeitada com base na decisão da Suprema Corte porque os promotores se basearam em evidências da conduta oficial de Trump na Casa Branca.

Merchan rejeitou essa alegação em sua decisão, escrevendo que as evidências que eles contestaram não estavam vinculadas aos atos oficiais de Trump como presidente. As informações são da CNN.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/juiz-decide-que-trump-nao-tem-imunidade-presidencial-em-caso-de-suborno/

Juiz decide que Trump não tem imunidade presidencial no caso de suborno

2024-12-17