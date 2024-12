Mundo Trump é considerado mais eficaz que Biden, mas menos confiável, diz pesquisa

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2024

O retorno de Donald Trump à Presidência dos Estados Unidos parece ter relação com como os americanos o enxergam. (Foto: Reprodução)

O retorno de Donald Trump à Presidência dos Estados Unidos parece ter relação com como os americanos o enxergam: um político com mais capacidade de colocar políticas em prática em comparação ao atual mandatário, Joe Biden. Foi o que mostrou uma pesquisa da empresa de consultoria Scheon Cooperman Research em parceria com a Universidade George Washington, divulgada na segunda-feira, 16.

Apesar de trazer uma boa notícia para o republicano, o levantamento escancara uma dicotomia: ele pode ser considerado mais apto, mas também é tido como menos confiável. Embora 40% dos entrevistados tenham indicado que o segundo mandato de Trump será mais eficaz do que a administração Biden (36% pensam o oposto), sua vitória nas urnas tornou os eleitores menos confiantes no governo (39%) e mais céticos de que a Casa Branca “compartilhará informações justas e precisas” (41%).

Os eleitores independentes são o grupo que mais se destaca na avaliação dicotômica. Por uma margem maior, 39% deles afirmaram que confiarão menos na presidência sob as rédeas de Trump, contra 26% que disseram confiar mais. Além disso, 99% deles acreditam que o presidente eleito será mais eficaz, ao passo que 29% acham o contrário.

As descobertas estão em consonância com uma recente pesquisa conduzida pela emissora americana CNN. Nela, os eleitores relataram um “otimismo cauteloso” em relação ao republicano — 54% deles “acham que ele fará um bom trabalho em seu retorno à Casa Branca”. Mais do que isso, 55% aprovaram suas escolhas no período de transição e 68% julgam que ele trará mudanças aos EUA.

O estudo também constatou que a estratégia adotada pela campanha da vice-presidente Kamala Harris, que substituiu Biden na disputa como candidata do Partido Democrata, foi equivocada. Segundo os pesquisadores, ela apostou numa corrida eleitoral “baseada em valores”. Os americanos, por sua vez, estavam mais interessados em um governo que cumprisse com metas e, por isso, teriam optado por Trump — ainda que ele não tenha cumprido uma gama de promessas no mandato anterior, como a construção total de um muro na fronteira com o México, país que arcaria com os custos.

“Nossa pesquisa sugere que os democratas fizeram a campanha errada”, disseram os pesquisadores Douglas Schoen e Carly Cooperman ao site de notícias americano The Hill. “Enquanto eles fizeram uma ‘campanha de valores’, focada em um governo que os americanos pudessem confiar, o que os eleitores realmente queriam era um governo eficaz e, nisso, eles preferiram Donald Trump.” As informações são da revista Veja.

2024-12-17