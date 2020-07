O Tribunal de Justiça de Minas Gerais determinou a reabertura de bares e restaurantes em Belo Horizonte que integrem a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), anulando para estes o efeito do decreto nº 17.328, de 8 de abril, sobre o fechamento de todas as atividades comerciais na capital.

O processo foi movido pela Abrasel, que alega que o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), cometeu abuso de poder.

Na decisão, o juiz deu parecer favorável para a associação, que argumentou que o fechamento “vem acarretando prejuízos incomensuráveis à economia, com a demissão de funcionários, o não pagamento de tributos”, sendo “o setor que tem mais sofrido com a crise sanitária instalada no País”.