Rio Grande do Sul Hospital da Brigada Militar em Porto Alegre inaugura 10 leitos de UTI nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2020

Ampliação recebeu investimento de R$ 500 mil da Ultrafarma e de R$ 3 milhões do Fundo Especial da Segurança Pública do RS. Foto: Osmar Nólibus/BM

A Brigada Militar inaugura 10 leitos da nova UTI (unidade de tratamento intensivo) no HBM (Hospital da Brigada Militar) de Porto Alegre, nesta quarta-feira (22). Na cerimônia, com a presença do governador Eduardo Leite, serão adotadas as medidas previstas no decreto que define o distanciamento social em virtude da pandemia de Covid-19.

O investimento na ampliação da capacidade de atendimento foi uma parceria entre o empresário Sidney de Oliveira, da Ultrafarma, que colaborou com R$ 500 mil na obra, e o governo do RS, através do Fesp (Fundo Especial da Segurança Pública), com R$ 3 milhões aplicados em equipamentos de saúde.

Aproveitando a presença no local, o governador entregará sete micro-ônibus e 93 armas calibre 12 para a BM. Os veículos foram adquiridos por meio de recursos do Fesp/Detran e Fesp/Saúde. O armamento foi por meio de recurso de emenda parlamentar e recurso do Piseg (Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul).

