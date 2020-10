Esporte Juiz encerra investigação contra Neymar por vazamento de fotos

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Neymar estava sendo investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes Virtuais. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O juiz Marcel Laguna Duque Estrada, da 36ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, encerrou o inquérito contra Neymar por um possível crime cibernético cometido em 2019, segundo a agência de notícias Associated Press. O caso é ligado à acusação de estupro sofrida pelo jogador brasileiro, que passou a ser investigado por vazar fotos íntimas da suposta vítima.

Neymar estava sendo investigado pela Delegacia de Repressão aos Crimes Virtuais, na divisão da Polícia do Estado do Rio. Em junho do ano passado, ele foi acusado de estupro publicamente e como parte da sua estratégia de defesa, publicou no Instagram imagens íntimas e mensagens da acusadora sem sua autorização.

Ele teria violado a privacidade online da jovem, mas em nenhum dos casos (a acusação de estupro foi encerrada em 2019), a investigação resultou em acusação contra Neymar.

O atacante está concentrado com a Seleção Brasileira para os dois primeiros jogos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022. Após sentir dores nas costas, o jogador é dúvida para o confronto desta sexta-feira (9), contra a Bolívia, na Neo Química Arena.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte