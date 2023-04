Geral Juiz filmado enquanto agredia e humilhava a ex-esposa é afastado do cargo; novos vídeos e áudios reforçam as denúncias contra ele

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Os advogados do juiz negam “veementemente os fatos que lhe são imputados”. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O corregedor-geral da Justiça de São Paulo, desembargador Fernando Antonio Torres Garcia, afastou nesta segunda-feira (3) o juiz Valmir Maurici Júnior, da 5ª Vara Cível de Guarulhos (Grande São Paulo), que aparece em vídeos agredindo e humilhando a mulher. A decisão, provisória, será submetida ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça no próximo dia 12.

“O corregedor-geral da Justiça de São Paulo, desembargador Fernando Antonio Torres Garcia, no Procedimento Administrativo Disciplinar aberto pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, acaba de determinar o afastamento cautelar da jurisdição do magistrado Valmir Maurici Júnior, da 5ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos, ad referendum do Colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, que se reunirá no próximo dia 12 (quarta-feira)”, informou o TJ em nota.

O caso foi revelado pelo portal de notícias G1, que obteve vídeos que mostram as agressões, ocorridas na casa em que os dois moravam, em Caraguatatuba, no Litoral Norte de SP. A mulher o acusa de violência física, sexual e psicológica.

Além do TJ, o Conselho Nacional de Justiça abriu apuração sobre a conduta do juiz. A Corregedoria do órgão abriu reclamação disciplinar contra o juiz e iria avaliar o afastamento dele do cargo. Além disso, deu cinco dias para que Maurici Júnior se manifeste.

O magistrado trabalha na 5ª Vara Cível de Guarulhos, na Grande São Paulo e está em férias.

Em um dos vídeos, o juiz dá um tapa na cabeça da esposa; em outro, ele dá empurrões, chute e a xinga, e ela cai no chão; ambos foram gravados com um celular dela – segundo ela, em outubro de 2022. Em um terceiro vídeo, de abril de 2022, aparentemente gravado pelo próprio juiz, ele a submete a uma relação sexual – segundo ela, não consentida por não ter tido opção de escolha.

Os advogados do juiz negam “veementemente os fatos que lhe são imputados”.

Investigação

O programa Fantástico, da TV Globo, mostrou no domingo (2) novos vídeos e áudios que fazem parte da investigação do Ministério Público. Nas imagens, Valmir Mauricí Júnior aparece filmando outras mulheres com câmeras escondidas. E um dos áudios, de acordo com a acusação, foi gravado quando ele tentou sufocar a esposa dentro de um carro.

“Quer morrer? Vai, frouxa. Vira para cá. Olha pra mim! Olha pra mim agora. Vai, senão vou dar na sua cara! Olha pra mim. Olha pra mim”, diz em áudio registrado por celular.

Logo nos primeiros relatos de um depoimento de mais de duas horas e meia, a mulher descreveu a uma delegada de polícia uma agressão dentro de um carro em Boituva, interior de São Paulo.

“Ele começa a me bater no carro, me dar soco, puxar meu cabelo, enforcar. E eu começo a gritar, ele para o carro numa avenida e eu começo a gritar, pedir ajuda. E aí ele segura na minha boca. Segura minha boca com uma mão e com a outra aperta no pescoço. E ele falava: ‘Pode gritar que aqui ninguém vai te escutar, dez aqui ninguém vai fazer nada. Você é minha, você vai fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Esse relacionamento só vai acabar no dia em que eu quiser. O que você não entendeu’? E aí eu entro em desespero, tento me soltar e ele começa a dar tapas e mais tapas, e puxar meu cabelo. Eu falo: ‘Por favor, para, para, eu não aguento’. Aí ele fala assim… tem o áudio. Eu consigo, na hora que ele desce num outro lugar, eu consigo pegar meu celular e colocar pra gravar”.

A mulher não entregou só essa gravação à polícia, mas também vídeos feitos por ela durante o tempo em que morava com o juiz. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/juiz-filmado-enquanto-agredia-e-humilhava-a-ex-esposa-e-afastado-do-cargo-novos-videos-e-audios-reforcam-as-denuncias-contra-ele/

Juiz filmado enquanto agredia e humilhava a ex-esposa é afastado do cargo; novos vídeos e áudios reforçam as denúncias contra ele

2023-04-03