A juíza Viviane Vieira do Amaral Arronenzi, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi assassinada a facadas na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, no início da noite de quinta-feira (24), véspera do Natal.

Segundo a polícia, o autor do crime é o ex-marido dela, o engenheiro Paulo José Arronenzi, que foi preso. A juíza foi esfaqueada na avenida Rachel de Queiroz, na frente das três filhas do casal – gêmeas de 9 anos e uma adolescente de 12.

O assassinato foi registrado em um vídeo que circula nas redes sociais e é investigado pela polícia. Na gravação, as meninas pedem desesperadamente para o criminoso parar de golpear a juíza.