Celebridades Juju Salimeni explica botox desde os 25 anos: “Com treino pesado, faço muita careta”

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Apresentadora também passou recentemente por uma cirurgia para levantar o olhar Foto: Reprodução/Instagram Apresentadora também passou recentemente por uma cirurgia para levantar o olhar. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Juju Salimeni tem compartilhado com seus seguidores como está seu rosto após passar por alguns procedimentos estéticos. A apresentadora de 33 anos retocou o botox e também fez uma cirurgia para levantar o olhar – ela colocou fios PDO, também conhecidos como fios de sustentação, para criar o efeito de fox eyes (ou ‘olhos de raposa’), que virou queridinho de algumas famosas.

“Fica inchado, roxinho. Estou vindo falar com vocês com filtro para aparecer decente. Quero esperar pelo menos um mês para ficar tudo maravilhoso e mostrar para vocês”, contou ela, que ainda está com curativos.

Juju, que recentemente foi criticada por exagerar no botox, revelou que começou a fazer o procedimento no rosto ainda muito nova. “É um procedimento que faço desde os 25 anos. Tenho muitas marcas de expressão. Por conta de treino pesado, forço muito o rosto, faço muita careta. Então, sempre tive ruguinhas, desde cedo. Sempre faço botox para dar aquele up e ficar com a pele lisinha”, explicou.

Sobre os fios de sustentação que colocou, ela falou ser um desejo antigo. “Puxa o olhar para o alto, que é aquele efeito fox eyes, olhos de raposa. Acho maravilhoso, sempre fiz com maquiagem, agora tem esse procedimento bem legal, que não dói, tem anestesia”, contou.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades