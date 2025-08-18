Quarta-feira, 20 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Brasil Julgamento no Supremo que poderia garantir pagamento de benefício a mulheres vítimas de violência é suspenso por Nunes Marques

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

O julgamento já estava com maioria de votos para determinar que o INSS pague o benefício. (Foto: Carlos Moura/SCO/STF)

O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu vista e suspendeu o julgamento que discute se o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deve pagar BPC a mulher vítima de violência que precisar ficar afastada de suas atividades por risco de nova agressão e que esteja em vulnerabilidade econômica.

O julgamento já estava com maioria de votos para determinar que o INSS pague o benefício. A suspensão ocorreu nesta segunda-feira, último dia previsto para a análise do caso.

A questão está sendo analisada em um caso que envolve uma ordem judicial de um juízo criminal estadual para que o INSS cobrisse o salário de uma vítima afastada do trabalho por medidas protetivas da Lei Maria da Penha.

Segundo a lei em questão, as mulheres com uso de medida protetiva têm garantia de emprego por até seis meses, quando for necessário o afastamento do local de trabalho.

Sete ministros tinham seguido o voto de Flávio Dino, relator do caso, que propôs a tese que reconhece a competência da Justiça estadual, inclusive a criminal, para determinar o afastamento remunerado da mulher vítima de violência doméstica, mesmo que isso envolva obrigações do INSS e do empregador.

O ministro também definiu que cabe à Justiça Federal julgar ações regressivas movidas pelo INSS contra os agressores, conforme a Lei de Benefícios da Previdência Social.

Antes de ser suspenso por Nunes Marques, já tinham votado, além de Dino, os ministros André Mendonça, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin e Dias Toffoli. Faltavam votar os ministros Luís Roberto Barroso e Gilmar Mendes.

O que acontece agora? 

Um novo julgamento precisa ser marcado, mas isso só ocorrerá quando o ministro Nunes Marques devolver o processo. Mesmo após a devolução, não há regra específica que obrigue o presidente do STF a colocar a ação na pauta.

O tema deverá ser retomado novamente no plenário virtual. Ao voltar a julgá-lo, será possível conhecer o posicionamento de Nunes Marques. Ele pode votar com o relator ou discordar, abrindo caminho para o chamado voto vogal.

Em um novo julgamento, os ministros devem se posicionar novamente, e também podem mudar os seus votos. Qualquer um deles pode pedir vista ou destaque, que é quando há solicitação para análise presencial no plenário físico. Com informações dos portais O Globo e Folha de São Paulo.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Brasil

Após vídeo sobre exploração infantil nas redes sociais, projetos punitivos avançam na Câmara dos Deputados
PT recua, e apoio ao projeto que aumenta o número de deputados perde maioria apertada que tinha no Senado
https://www.osul.com.br/julgamento-no-supremo-que-poderia-garantir-pagamento-de-beneficio-a-mulheres-vitimas-de-violencia-e-suspenso-por-nunes-marques/ Julgamento no Supremo que poderia garantir pagamento de benefício a mulheres vítimas de violência é suspenso por Nunes Marques 2025-08-18
Deixe seu comentário

Últimas

Política Ministro Alexandre de Moraes dá 48 horas para Bolsonaro depor após relatório da Polícia Federal que aponta crimes para coagir o Supremo
Política Ministérios terão que explicar autorização e missão de avião misterioso dos Estados Unidos que pousou no RS
Esporte Em briga direta contra o rebaixamento, Juventude vence o Vasco por 2 a 0 em partida adiada do Brasileirão
Política Voo misterioso: avião da Força Aérea americana teve pouso no Brasil permitido pelas autoridades competentes, afirma Embaixada dos Estados Unidos
Política Avião misterioso dos Estados Unidos que pousou em Porto Alegre transportava diplomatas, diz Polícia Federal
Porto Alegre Restaurante de Porto Alegre é interditado e tem quase 400 kg de alimentos impróprios descartados
Educação Ministro da Educação anuncia criação de campus do Instituto Federal em Rosário do Sul
Política Eduardo Bolsonaro admite em áudio que intenção não era anistia para todos, mas salvar o pai
Política Eduardo xinga Bolsonaro após ser chamado de imaturo em entrevista, mostram mensagens analisadas pela Polícia Federal
Política Em áudio a Bolsonaro, Malafaia critica Eduardo: “Teu filho babaca”
Pode te interessar

Política Ministro Alexandre de Moraes dá 48 horas para Bolsonaro depor após relatório da Polícia Federal que aponta crimes para coagir o Supremo

Política Escritório de filha de ministro do Superior Tribunal de Justiça funciona em imóvel de alvo da Polícia Federal

Notícias Estados Unidos cancelam evento militar com Brasil e acendem alerta no Ministério da Defesa

Política Indicado para dirigir a Agência Nacional de Aviação Civil foi demitido do Banco do Brasil por causa de fraude e acusado de dar prejuízo à Caixa Federal