Quarta-feira, 20 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política PT recua, e apoio ao projeto que aumenta o número de deputados perde maioria apertada que tinha no Senado

Por Redação O Sul | 18 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Veto de Lula enquadra senadores do partido, que foram decisivos para aprovar medida impopular. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Um recuo na bancada do PT tirou a maioria apertada no Senado a favor do aumento do número de deputados federais, o que anula a possibilidade de derrubada do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto, a menos que haja uma reviravolta em outros partidos.

Os senadores do PT foram decisivos para a aprovação das 18 novas vagas, passando o total de cadeiras da Câmara de 513 para 531, mas não pretendem se colocar contra uma decisão de seu maior líder político.

O Congresso aprovou em junho o aumento no número de deputados como forma de driblar a redistribuição das cadeiras proporcionalmente à população brasileira computada pelo Censo de 2022. A mudança faria sete estados ganharem vagas na Câmara e outros sete perderem.

O aumento serviria para contemplar os Estados que têm direito a mais cadeiras sem tirar vagas de outros, reduzindo a chance de deputados atualmente com mandato não conseguirem se reeleger nas eleições do ano que vem.

A medida é rejeitada por 76% da população, de acordo com pesquisa Datafolha.

A proposta foi aprovada com alguma folga na Câmara, mas passou no Senado pelo placar mínimo para esse tipo de projeto. Teve 41 votos favoráveis de senadores e só chegou a esse número porque o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), trabalhou pela aprovação.

Lula, porém, vetou a medida, contrariando pedidos de sua articulação política, que temia retaliação por parte, principalmente, da Câmara dos Deputados.

O Congresso tem a prerrogativa de rejeitar o veto do presidente da República e fazer a proposta entrar em vigor. Mas para isso precisa de 257 votos na Câmara e 41 no Senado. Se esses números não forem atingidos em qualquer uma das Casas, o veto de Lula prevalece.

Os senadores petistas deram 5 dos 41 votos favoráveis à proposta durante a deliberação no Senado. Sem esse apoio, seriam 36 os integrantes da Casa favoráveis ao aumento do número de deputados, número insuficiente para rejeitar o veto.

“Naquele momento (da votação) não havia uma posição do governo contra. Agora, se vier, a gente vai votar pela manutenção do veto. A bancada do PT vai votar pela manutenção do veto”, disse o senador Rogério Carvalho (PT-SE), um dos favoráveis ao aumento no número de deputados em junho.

Carvalho é líder do PT na Casa, mas se afastou temporariamente do posto para assumir a liderança do governo de forma interina.

“Vamos orientar a favor da manutenção do veto do presidente Lula”, disse o líder do governo no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), que em junho também apoiou a majoração das cadeiras da Câmara.

Outros dois senadores petistas ouvidos reservadamente pela reportagem afirmaram ser impossível a bancada se colocar contra um veto de Lula.

Em junho, 7 dos 81 senadores não participaram da deliberação. Com o recuo do PT, precisaria haver uma adesão substantiva desse grupo para que o veto de Lula seja derrubado.

Em 2023, o STF (Supremo Tribunal Federal) deu até 30 de julho de 2025 para o Congresso adequar o número de deputados federais à população de cada estado. A corte também definiu que, se nada for feito, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) determinará até 1º de outubro deste ano a distribuição. A decisão foi tomada em uma ação movida pelo estado do Pará.

Setores do Congresso Nacional têm defendido não deliberar sobre o veto de Lula até 4 de outubro. Por essa leitura, o TSE não poderia redistribuir as vagas dos deputados a tempo de a mudança valer na eleição de 2026, já que esse tipo de alteração precisa ser feita com ao menos um ano de antecedência da votação.

A ideia, porém, não tem adesão entre senadores mais próximos ao projeto. Na avaliação desse grupo, não há nada que impeça a Justiça Eleitoral de redistribuir as vagas sem o veto ter sido votado, já que o STF determinou expressamente o TSE precisa resolver o tema até 1º de outubro. (Com informações da Folha de S.Paulo)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Julgamento no Supremo que poderia garantir pagamento de benefício a mulheres vítimas de violência é suspenso por Nunes Marques
Presidente da Petrobras sugere retorno de subsídio do gás de cozinha para consumidor residencial
https://www.osul.com.br/pt-recua-e-apoio-ao-projeto-que-aumenta-o-numero-de-deputados-perde-maioria-apertada-que-tinha-no-senado/ PT recua, e apoio ao projeto que aumenta o número de deputados perde maioria apertada que tinha no Senado 2025-08-18
Deixe seu comentário

Últimas

Política Ministro Alexandre de Moraes dá 48 horas para Bolsonaro depor após relatório da Polícia Federal que aponta crimes para coagir o Supremo
Política Ministérios terão que explicar autorização e missão de avião misterioso dos Estados Unidos que pousou no RS
Esporte Em briga direta contra o rebaixamento, Juventude vence o Vasco por 2 a 0 em partida adiada do Brasileirão
Política Voo misterioso: avião da Força Aérea americana teve pouso no Brasil permitido pelas autoridades competentes, afirma Embaixada dos Estados Unidos
Política Avião misterioso dos Estados Unidos que pousou em Porto Alegre transportava diplomatas, diz Polícia Federal
Porto Alegre Restaurante de Porto Alegre é interditado e tem quase 400 kg de alimentos impróprios descartados
Educação Ministro da Educação anuncia criação de campus do Instituto Federal em Rosário do Sul
Política Eduardo Bolsonaro admite em áudio que intenção não era anistia para todos, mas salvar o pai
Política Eduardo xinga Bolsonaro após ser chamado de imaturo em entrevista, mostram mensagens analisadas pela Polícia Federal
Política Em áudio a Bolsonaro, Malafaia critica Eduardo: “Teu filho babaca”
Pode te interessar

Política Ministro Alexandre de Moraes dá 48 horas para Bolsonaro depor após relatório da Polícia Federal que aponta crimes para coagir o Supremo

Política Escritório de filha de ministro do Superior Tribunal de Justiça funciona em imóvel de alvo da Polícia Federal

Notícias Estados Unidos cancelam evento militar com Brasil e acendem alerta no Ministério da Defesa

Política Indicado para dirigir a Agência Nacional de Aviação Civil foi demitido do Banco do Brasil por causa de fraude e acusado de dar prejuízo à Caixa Federal