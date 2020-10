Magazine Júlia Pereira recebe mensagem carinhosa do marido: “Ele vai ser um paizão”

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Júlia Pereira com Luciana Gimenez. Foto: Reprodução/Instagram Júlia Pereira com Luciana Gimenez. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Durante participação no Luciana By Nigth desta terça-feira (20), a modelo e apresentadora Júlia Pereira recebeu uma surpresa do marido, o empresário Amilcare Dallevo Neto. O casal está radiante aguardando a chegada da primeira filha, a Suzanne.

“Oi, Ju, meu amor, estou passando aqui para dizer a pessoa maravilhosa que você é, batalhadora, cheia de energia, carinhosa, gentil, um coração enorme e que agora está trazendo a nossa maior alegria, a nossa filhota, então estou passando só aqui para dizer o quanto eu te amo e que você continue sendo esta pessoa incrível que você é. Um grande beijo. Te amo”, disse Neto.

A mensagem pegou Júlia de surpresa. A modelo ficou emocionada: “Sou apaixonada. Sou suspeita para falar. Ele vai ser um paizão. Ele já conversa, vem aqui e já conversa com a Suzanne toda hora”, finalizou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine