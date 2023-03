Porto Alegre Júlia Tavares assume como secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Por Redação O Sul | 1 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











A nova titular da pasta é advogada e foi presidente do Instituto de Estudos Empresariais (IEE) na gestão 2020-2021. Foto: Pedro Piegas/PMPA Foto: Pedro Piegas/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre (SMDET) tem nova titular. A partir desta quarta-feira (1º), a advogada e ex-presidente do Instituto de Estudos Empresariais Júlia Evangelista Tavares assume como secretária da pasta, enquanto Vicente Perrone, atual secretário, passa a ser diretor do Escritório +4D para dedicar-se exclusivamente ao Programa +4D, projeto de desenvolvimento do 4º Distrito.

“A Júlia, que já contribui muito com a gestão, abraça agora o desafio de dar sequência ao grande esforço que fazemos desde o início para consolidar Porto Alegre como uma cidade amiga do empreendedor. E não foi por acaso que a nossa capital conquistou a posição de melhor município para se investir do Brasil. Agradeço muito ao Perrone pelo empenho, que agora vai dedicar especificamente ao +4D, junto ao prefeito do 4º Distrito, o vice-prefeito Ricardo Gomes”, afirmou o prefeito Sebastião Melo.

“É uma grande oportunidade estar à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, dando seguimento a um trabalho já em andamento e assumindo um compromisso ainda maior com Porto Alegre”, ressaltou a nova secretária. Júlia estava atuando desde junho de 2021 no gabinete do vice-prefeito e na própria SMDET, na área de melhoria do ambiente de negócios. A cerimônia de posse está marcada para o dia 20 de março, no Paço Municipal.

Trajetória

Júlia Evangelista Tavares é advogada e foi presidente do Instituto de Estudos Empresariais (IEE) na gestão 2020-2021 e vice-presidente na gestão 2019-2020. Ela é pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho pela PUCRS. Participou do curso de Leadership for Young Leaders da Foundation Friederich – Naumann, na Alemanha, e do curso Atlas Think Tank Leadership Training- Atlas Network, em Nova Iorque. A nova secretária da SMDET foi eleita pela Forbes, em 2021, como uma das pessoas mais influentes do país com menos de 30 anos, na premiação Forbes Under 30. Júlia também é conselheira do IEE, vice-presidente da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) e fundadora e conselheira do Instituto Liberdade Econômica.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/julia-tavares-secretaria-desenvolvimento-economico/

Júlia Tavares assume como secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo