Magazine Juliana Paes admite ter editado foto de biquíni e explica: “Fui editar a cor do mar”

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











"Fui editar a cor do mar e ops! Não deu certo", explicou a atriz. (Foto: Reprodução/Instagram)

Juliana Paes aproveitou dias de folga nas ilhas Maldivas e, ao postar uma foto em que aparecia de biquíni, sentada de costas, internautas apontaram que ela havia usado editores de imagem por conta de uma curvatura no mar. Horas depois, a artista – dona de looks poderosos em moda fitness – excluiu o post e publicou um segundo, no qual admitiu ter editado a foto. “Fofuras, eu uso photoshop sim, às vezes, não foi o caso dessa foto! Sorry!”, indicou a global, acrescentando: “Fui editar a cor do mar e ops! Não deu certo… agora vai…”

Diante do novo post da atriz, diversos internautas deixaram demonstrações de apoio. “E daí se você usa? Importante é que você é maravilhosa com Photoshop ou sem”, escreveu uma. Outra destacou a beleza da artista, cujo visual cacheado faz sucesso entre os fãs. “O mar é só um detalhe nessa foto com um mulherão desse, bicho”, comentou. “Você não precisa de Photoshop, o Photoshop precisa de você”, brincou uma terceira.

Maturidade

Aos 41 anos, Juliana surgiu sem maquiagem na TV durante uma participação no “Simples Assim”, novo programa de Angélica. Em bate-papo com a apresentadora, a atriz indicou uma mudança trazida pelo passar dos anos na relação com a autoestima. “A gente vê a beleza indo embora no espelho, se esvaziando um pouco. Você vê as rugas chegando, as manchas vindo. Em compensação, vem uma outra coisa no lugar disso que é um olhar condescendente consigo mesma. Um olhar de amor próprio que a juventude não te dá, que a maturidade te dá”, afirmou a intérprete de Bibi Perigosa em “A Força do Querer”, trama de volta ao horário nobre em edição especial.

Arrependimento

Outro ponto da conversa com Angélica foi a insatisfação com o corpo quando era mais nova. “Me arrependi de ter tomado remédio para emagrecer. Nunca foi um resultado duradouro nas duas tentativas que eu fiz”, indicou a global, adepta da terapia como forma de autoconhecimento.

Segundo ela, apesar de ter emagrecido, ela também sentiu reflexos em seu emocional. “Foram dois momentos em que a sensação de angústia que dá é uma coisa tão nojenta! Depois que aquilo passa você pensa: ‘Perdi 4kg, e daí? Para que eu fiz isso?’. Até porque, depois, você ganha tudo de novo, rapidamente”, relatou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine