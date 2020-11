Magazine Ana Furtado revela detalhe íntimo sobre seu casamento com Boninho

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A apresentadora e o diretor global estão juntos há 24 anos. (Foto: Reprodução/Instagram)

Ana Furtado e Boninho sempre aparecem em momentos divertidos nas redes sociais, como coreografias a dois ou nas tarefas domésticas cotidianas. A apresentadora e o diretor global estão juntos há 24 anos e, no “Lady Night” Ana entregou uma curiosidade sobre a vida íntima do casal. Em um dos quadros do programa de Tatá Werneck, ela foi questionada se já havia fingido um orgasmo. “Já, mas posso falar: nunca fingi orgasmo com meu marido”, ponderou.

Aos risos, ela completou: “Dá-lhe Boninho!”. Tatá ficou surpresa e parabenizou a sintonia do casal. “Essa é para aplaudir de pé!”, exclamou a comandante do talk show. A apresentadora do “É De Casa” concordou: “Pode aplaudir!”.

Em outro momento, a mãe de Clara Maria quis saber como era, para Ana, conviver intensamente com o marido, em casa e no trabalho. “A gente sabe, ele nasceu na televisão, passava as férias na sala do pai, o Boni. Então é incrível ter essa oportunidade de estar com ele em outras circunstâncias. Ele chega, o ambiente fica em silêncio. Ele tem uma presença que se impõe, mas eu conheço ele, sei que é um baita de um moleque”, afirmou a carioca.

Diagnóstico de câncer

Em junho de 2019, Ana Furtado concluiu o tratamento contra um câncer de mama e, durante o bate-papo com Tatá, recordou sua experiência com a doença. “Sempre fui otimista, bem humorada, de muita fé e nunca imaginei que ia receber um diagnóstico de câncer. Não passava pela minha cabeça e nem pelo meu histórico genético”, revelou a artista, apoiada por amigos famosos ao longo do tratamento.

Mãe de Isabella, de 13 anos, a global explicou como encarou o diagnóstico em um primeiro momento. “Em 10 segundos que eu recebi a notícia que eu tinha um carcinoma, eu respirei e falei: ‘ok, eu vou vencer isso. É o que eu faço a vida toda, batalhar e correr atrás. Essa doença não pode e não vai ser maior do que eu’. Eu não tive medo de morrer, mas tive medo de não viver, do jeito que eu queria e poderia viver”, ponderou Ana.

Completamente recuperada, Ana apontou a lição que tirou do momento difícil. “Às vezes a gente não entende as coisas que acontecem com a gente, mas hoje eu tenho certeza que é para tornar a gente mais forte e ter uma noção exata da nossa existência”, apontou a apresentadora, que segue engajada em ações de prevenção ao câncer de mama.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine