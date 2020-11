Magazine Giovanna Ewbank recorda foto de infância e fãs notam semelhança com o filho Zyan

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2020

Giovanna Ewbank postou foto com a mãe e foi comparada ao filho, Zyan. (Foto: Reprodução/Instagram)

Giovanna Ewbank compartilhou uma foto de infância e surpreendeu os seguidores por conta da semelhança do filho mais novo, Zyan, de 4 meses. Com o post, a apresentadora – fotografada em clima intimista pelo marido, Bruno Gagliasso – parabenizou a mãe, Deborah. No entanto, a maior parte dos comentários fazia referência ao caçula. “Já vi que o Zyan é a cara da mamãe”, escreveu uma. “Seria o baby Zyan?”, confundiu-se outra. Uma terceira brincou: “Baby Zayn, é você?”. “Essa foto mostra o quanto o pingo do Zyan está parecido com você”, destacou mais um internauta.

Na legenda do post, Gio homenageou Deborah, que também é sua stylist. “Ela é a alegria das nossas vidas! Sempre cheia de amor e com sorriso no rosto, nos dando bom dia e mostrando como todos os dias são lindos e importantes. Ela é a mãe natureza, que me ensinou a amar e respeitar o próximo, a natureza e os animais…”, escreveu a youtuber, adepta de meditação e treinos de luta.

A mulher de Gagliasso, com quem foi fotografada ao votar nas eleições municipais no Rio de Janeiro, acrescentou: “Você é isso maminha, você é puro amor, e eu amo poder dizer que você é minha mãe, melhor amiga e avó dos meus filhos! Não tem quem não queira ficar ao seu lado, porque você deixa tudo mais lindo e feliz! Te amo, maminha! Parabéns por ser essa mulher inspiradora!”.

Boneco da irmã

No Instagram Stories, Giovanna mostrou recentemente um momento de diversão do filho caçula e entregou que o brinquedo havia sido “herdado” da irmã mais velha, Títi, de 7 anos. Além de Zyan e Títi, Giovanna também é mãe de Bless, de 6 anos. “É a zebrinha? A zebrinha que era da Títi e agora é predileta dele! Sua irmã deu para você, filho?”, interagiu a artista, completando: “Ele tá apaixonado”.

Titi

A filha mais velha do casal, Títi, estrelou a capa da edição infantil de uma revista de moda, Giovanna se emocionou com a repercussão do ensaio. “Estou há três dias só lendo mensagens maravilhosas e importantes, principalmente de crianças e mães de crianças pretas. Estou em um looping de emoção, gratidão, felicidade, um mix de sentimentos por conta da capa da Títi”, apontou.

A apresentadora explicou que replicava as mensagens para menina: “Queria muito agradecer a vocês, as mensagens, eu não tinha ideia de como isso ia mexer tanto comigo. Eu tinha ideia de como seria a repercussão, mas estou muito mexida. Obrigada mesmo. Podem ter certeza que estou lendo tudo para a Titi. A família está muito feliz e emocionada”.

