Brasil Mega-Sena: Aposta de Ribeirão Preto ganha sozinha mais de R$ 76 milhões

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2020

Os números sorteados foram: 06, 30, 35, 39, 42 e 48. (Foto: EBC)

Uma aposta de Ribeirão Preto (SP) acertou as seis dezenas do concurso 2.320 da Mega-Sena, sorteadas em evento neste sábado (21) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O ganhador receberá o prêmio de R$ 76.128.023,58. Os números sorteados foram: 06, 30, 35, 39, 42 e 48. O próximo concurso será realizado na quarta-feira (25), e o prêmio está estimado em R$ 3 milhões.

