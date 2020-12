Celebridades Juliana Paes arrasa ao postar “spoilers” de ensaio

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2020

Atriz de 41 anos posou com looks vermelhos e roubou a cena na internet Foto: Fernando Tomaz/Divulgação

Juliana Paes arrasou ao oferecer uma “espiadinha básica” em um ensaio. “Spoilerzin… #rouge”, escreveu ela, com vestido vermelho, divulgando também um dos cliques, feitos por Fernando Tomaz, em preto e branco.

Em outras imagens, a atriz de 41 anos de idade aparece com um body de renda vermelho e uma saia de tule. Juliana contou com cabelo e make por Krisna Carvalho, estilo por Yan Acioli.

Atualmente a atriz está no ar com a reprise especial de A Força do Querer, que assumiu o horário das 9 durante a pandemia do novo coronavírus, enquanto Amor de Mãe tem previsão de retorno à telinha para 2021.

