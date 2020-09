Magazine Juliana Paes celebra volta de novela e fala de relações tóxicas

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2020

Ju acredita que a A Força do Querer traz um debate muito relevante e atual. (Foto: Reprodução/Instagram)

Preparem seus corações, pois dia 21 o grande sucesso “A Força do Querer” está de volta em edição especial. E quem está feliz da vida é Juliana Paes que, na trama de Gloria Perez com a direção de Rogério Gomes, brilhou como a Bibi Perigosa – uma mulher que, cega de paixão pelo marido, envereda no mundo do crime. A atriz participou de um papo online sobre novela com Dandara Mariana, Mariana Xavier e Elizangela que também estão na trama.

“Essa novela era muito deliciosa. A escalação foi perfeita. Claro que tem a ver com o sucesso também. Quando a novela vai bem desde o começo, tudo também flui melhor. A gente vivia em êxtase. É essa sensação que eu tenho de A Força do Querer.”

Ju acredita que a A Força do Querer traz um debate muito relevante e atual, mesmo depois de três anos da primeira exibição. Qual o limite do amor? Até que ponto a entrega total em uma relação é saudável? Vale tudo por uma paixão? Tudo isso está presente na trama de sua Bibi.

“A gente faz uma reflexão de puxa vida, o que vale um querer tão forte se ele está subordinado a um homem que não te valoriza e não cumpre um papel de ser um companheiro e parceiro? Você precisa estar trilhando um caminho junto com uma pessoa que também tenha a força desse seu querer’.”

Para atriz, a Bibi é uma personagem que será sempre atual: “Tudo o que você acaba fazendo pelo outro e por causa do outro vai ser cobrado em algum momento. Isso tem um preço. E normalmente, é um preço alto. Essa personagem sempre vai ser atual, porque esse comportamento da Bibi explosivo e sem medir consequências é sempre perigoso. Não tem época para isso”.

Juliana Paes é do tipo que não cansa nunca. Até mesmo neste momento de quarentena está mais ativa do que nunca na TV – ela está no ar em Totalmente Demais, Laços de Família no Vale a Pena Ver de Novo e em breve em “A Força”. Para alguém tão acostumada a lidar com a ritmo louco da vida de ator e ainda conciliar isso com a criação dos filhos, esta parada obrigatória não deixa de ser um desafio.

“Esse convívio intenso tem os dois lados da moeda. Tem o lado complicado da convivência forçada e tem o lado gostoso. Eu estou fazendo descobertas com os meus filhos, que eu talvez não fizesse. Eu tenho vivido cenas de novela com eles. Todos os clichês da pandemia eu já vivi!”

“Procurei conteúdos que sejam diferentes para mim. A filosofia tem me ajudado muito. Eu comecei a assistir vídeos de uma filosofa que faz um trabalho fantástico. Está me ajudando muito a pensar em coisas com um propósito diferenciado. Estou apaixonada pela filosofia! Se eu pudesse, faria um curso agora!”

