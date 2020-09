Magazine O príncipe Harry completa 36 anos de idade e a família real comemora

O príncipe Harry recebeu homenagens da família real nas redes sociais. (Foto: Reprodução)

O príncipe Harry completou 36 anos nesta terça-feira (15), e recebeu a homenagem do irmão, William, e da cunhada, Kate Middleton, nas redes sociais.

“Desejamos um feliz aniversário para o príncipe Harry hoje”, diz a legenda da foto em que o duque e a duquesa de Cambridge aparecem ao lado dele no perfil oficial do casal no Instagram.

Na imagem, Harry, William e Kate estão apostando uma corrida, se divertindo com a atividade.

O príncipe Charles, pai de Harry, também usou as redes sociais para desejar feliz aniversário ao filho, chamando-o por seu título real, duque de Sussex, e compartilhando uma foto dele sorrindo e outra dos dois juntos nos primeiros jogos Invictus há seis anos.

A rainha Elizabeth também decidiu prestar uma homenagem ao neto. “Desejo ao Duque de Sussex um feliz aniversário”, diz a legenda da foto, tirada em 2017, durante uma recepção de líderes jovens no palácio de Buckingham.

O duque de Sussex, que é casado com a atriz Meghan Markle, é o filho mais novo de Diana, que morreu em 1997, e do príncipe Charles.

De acordo com informações da revista People, Harry está tendo “algumas comemorações de aniversário com a família” em Santa Bárbara, Los Angeles, para onde se mudou com Meghan e o filho.

