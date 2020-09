Magazine Madonna revela novos detalhes sobre sua cinebiografia

15 de setembro de 2020

A cinebiografia de Madonna abordará os primeiros anos da artista em Manhattan. (Foto: Reprodução/Instagram)

Durante uma live realizada no Instagram, a popstar Madonna, juntamente com Diablo Cody, compartilharam novos detalhes sobre o seu roteiro colaborativo, que narra a vida da Rainha do Pop e sua longeva e bem sucedida carreira na indústria musical e na cultura popular.

Madonna e Diablo Cody chegaram a anunciar em agosto que estavam trabalhando em um roteiro juntos e na última live foi confirmado que o filme giraria em torno da “luta de Madonna como artista tentando sobreviver no mundo de um homem”.

A cinebiografia de Madonna abordará os primeiros anos da artista em Manhattan (EUA), para onde ela se mudou em 1978 para seguir a carreira de dançarina. O longa-metragem se aprofundará em seus relacionamentos com muitas das figuras vibrantes do centro de Nova York, incluindo Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat e Keith Haring.

“Honestamente, um dos melhores momentos da minha vida”, disse Madonna durante a live. “Espero poder retratar, ou expressar, que época emocionante foi para mim em todos os sentidos”.

Diablo Cody acrescentou que as cenas do inicio dos anos 1980 eram algumas de suas partes favoritas no roteiro.

A cinebiografia de Madonna também cobrirá a atuação vencedora do Globo de Ouro da cantora na interpretação do clássico Evita, de Andrew Lloyd Webber. A cantora disse que quando viajou para Londres para gravar a trilha sonora, muitas vezes ao vivo na frente de uma orquestra, ela estava “totalmente intimidada… vivendo de acordo com todos os grandes cantores e atrizes que a tocaram antes de mim”.

