Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2020

Guri de Uruguaiana será um dos destaques da programação Foto: Antonio Maciel/PMPA Guri de Uruguaiana será um dos destaques da programação. (Foto: Antonio Maciel/PMPA) Foto: Antonio Maciel/PMPA

O POA Drive-in Show oferece uma programação variada neste sábado (19). A partir das 15h, o músico Marcos Davi e a banda Muitos Outros apresentam o show Vencendo Limites.

Às 20h30 será a vez do Guri de Uruguaiana fazer a sua apresentação. Os espetáculos ocorrem na estrutura montada no estacionamento da Empresa Pública de Transporte e Circulação, na avenida Padre Cacique, 1365, ao lado do Estádio Beira-Rio. Ingressos podem ser adquiridos neste site.

O músico Marcos Davi é fundador da Banda Muitos Outros, formada por músicos profissionais, com e sem deficiência. O show Vencendo Limites tem como objetivo apresentar a arte inclusiva para a sociedade e traz músicas autorais e covers.

Interpretado pelo humorista Jair Kobe, Guri de Uruguaiana retorna ao POA Drive-in Show acompanhado do seu fiel escudeiro Licurgo, onde apresentará um espetáculo de humor para todas as idades, que mistura comédia, teatro, música e performances de dança.

Solidariedade

No show, haverá um ponto de coleta para a Campanha do Brinquedo de Porto Alegre 2020. A preferência será por brinquedos eletrônicos que serão adaptados para crianças com deficiência.

Mas, podem ser doados quaisquer outros brinquedos em condições de uso imediato pelas crianças em situação de vulnerabilidade de Porto Alegre. Com a meta de arrecadar 30 mil doações, a Campanha do Brinquedo será realizada até 25 de dezembro e conta com o apoio do Sindilojas POA e CDL Porto Alegre.

