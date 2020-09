Política Governo Bolsonaro desiste de criar o programa Renda Brasil

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











"Até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra (sic) Renda Brasil. Vamos continuar com o Bolsa Família, e ponto final", afirmou o presidente Foto: Alan Santos/PR "Até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra (sic) Renda Brasil. Vamos continuar com o Bolsa Família, e ponto final", afirmou o presidente. (Foto: Alan Santos/PR) Foto: Alan Santos/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em um vídeo publicado nas redes sociais, na manhã desta terça-feira (15), o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a proposta de criar um novo programa assistencial, o Renda Brasil, será abandonada. O presidente afirmou que continuará com o Bolsa Família, criado durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra (sic) Renda Brasil. Vamos continuar com o Bolsa Família, e ponto final”, afirmou.

O presidente fez o vídeo após diversos jornais e portais do país noticiarem que a equipe econômica estaria estudando formas de abrir espaço no orçamento para financiar o novo programa. Entre as medidas, estaria o congelamento das aposentadorias e a redução do seguro-desemprego.

“Como eu já disse, jamais tiraria dinheiro dos pobres para dar aos paupérrimos”, disse Bolsonaro, no vídeo, ao negar as informações veiculadas. Esta não foi a primeira vez que o presidente mostrou contrariedade com a proposta do Renda Brasil. Em 26 de agosto, ele criticou publicamente o projeto apresentado pela equipe econômica e afirmou que a ideia estava suspensa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política