Educação “Enem seriado”: como será a nova forma de acesso ao ensino superior

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Alunos farão novo Saeb a cada ano Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Alunos farão novo Saeb a cada ano. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) deu mais detalhes, nesta terça-feira (15), do “Enem seriado” (Exame Nacional do Ensino Médio). Em maio, o órgão já havia afirmado que seria mais uma forma de o estudante ingressar no ensino superior.

“Além do Enem [tradicional], teremos o Enem seriado. O aluno vai poder fazer a prova do Saeb [Sistema de Avaliação da Educação Básica] na escola e concorrer a vagas de ensino superior no Brasil inteiro”, afirmou Alexandre Lopes, presidente do Inep, durante coletiva de imprensa.

Novo Saeb

O “Enem seriado” será possível após a reformulação do Saeb. Atualmente, a prova é aplicada a cada dois anos, sempre no fim de cada etapa escolar: 5º e 9º ano do ensino fundamental, e 3º ano do ensino médio. Na nova versão, a avaliação será anual, e alunos de todas as etapas escolares participarão do exame.

No fim do ensino médio, cada aluno terá seu desempenho calculado com base nas notas do Saeb dos últimos três anos. A partir da pontuação final, ele chegará a uma nota que poderá ser usada no processo seletivo de universidades do país inteiro.

Ou seja: o desempenho do jovem que estiver no 1º ano do ensino médio em 2021 será somado ao de 2022 e 2023, para que ele concorra a uma vaga de ensino superior em 2024.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Educação