Polícia Polícia prende dois homens e apreende adolescente por roubos a residências em Canoas e Porto Alegre

15 de setembro de 2020

Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil divulgou nesta terça-feira (15) a prisão de dois homens e a apreensão de um adolescente investigados por pelo menos oito roubos a residências em Canoas e na Zona Norte de Porto Alegre. A apuração começou em julho, após o primeiro ataque registrado pelas vítimas, inclusive, gravado por câmeras de segurança.

A polícia diz que as prisões e a apreensão ocorreram durante as investigações e só foram divulgadas agora porque a polícia estava tentando prender mais dois suspeitos de integrar o grupo, mas que não foram localizados. A quadrilha agia sempre armada e com violência mediante ameaças, além dos assaltantes terem os rostos cobertos.

Além do roubo à residência, o grupo também rouba os veículos que estão nas propriedades das pessoas assaltadas. Em alguns casos, ocorre o roubo do carro em via pública e, depois, ainda vão até as casas das vítimas para dar continuidade ao crime.

A polícia acredita que o número de roubos seja superior a oito e que, com as prisões, mais pessoas possam relatar outros fatos. Os nomes dos dois presos não foram divulgados.

