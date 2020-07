Magazine Juliana Paes critica a pressão social pela maternidade

21 de julho de 2020

Juliana com o marido e os dois filhos: família completa. (Foto: Reprodução/Instagram)

Em “Totalmente Demais”, Carolina Castilho, a poderosa jornalista interpretada por Juliana Paes, tem verdadeira obsessão por ser mãe. Bem-sucedida na vida profissional, a diretora da revista tem vazios na vida íntima, no entanto. A artista entrega que ter filhos também sempre foi uma ideia fixa em sua vida.

“Eu entendo muito desse desejo de âmago da Carolina. Sempre tive muita vontade de ser mãe, muita! Assim que casei, pensava: ‘Quando vai ser a brecha pra eu engravidar?’. Quando acabou Caminho das Índias (2009), que foi uma novela longa e muito importante para mim, eu falei: ‘agora!’. E logo engravidei, não perdi oportunidade. Tenho amigas que optaram por não ser mãe, e eu entendo e respeito muito isso. A pressão que a sociedade faz nas mulheres para se casarem e terem mais de um filho é muito chata! O furor uterino tem que ser genuíno, e não imposto. Tem que ser um desejo íntimo, ancestral”, avalia.

Em breve, quando Carolina perder a aposta feita com Arthur (Fábio Assunção), ela vai ter que pedir demissão da revista. E, numa má fase, ainda descobrirá que é estéril. Assim, a jornalista adotará um menino soropositivo. Mãe de Pedro, de 10 anos, e de Antonio, de 7 anos, frutos de seu casamento com o empresário Carlos Eduardo Baptista, de 42 anos, Juliana Paes, de 41 anos, se diz satisfeita com a família que formou. Mas confessa que, vez por outra, pensa em aumentar a prole.

“De vez em quando, penso em ter uma menininha. É que gosto muito desse universo feminino, sou vaidosa. Mas talvez esse seja um motivo muito frívolo para eu tomar a iniciativa de ter mais uma vida na minha vida. Só que eu nunca digo nunca. Acho que, quanto mais aberta a nossa mente, mais feliz a gente é. Mudar de opinião e de desejos é superválido. Mas, hoje em dia, me sinto completa com a família que construí. Minha meta sempre foi ter dois filhos, desde que brincava de boneca”, finaliza.

