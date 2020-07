Magazine Isis de Oliveira se incomoda por ser chamada de “a irmã de Luma”

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2020

"Eu sou uma atriz. Ela é a minha irmã. Luma é rainha de bateria, eu tenho uma carreira como atriz", disse Isis. (Foto: Reprodução/Instagram)

Longe das novelas há trés décadas, Isis de Oliveira participou de uma live no Instagram do canal Noveleiros Real e disse que quer voltar a atuar, aos 69 anos. “O que o ator mais quer é estar trabalhando. A gente luta para estar trabalhando. Eu já estou há um tempo afastada. As pessoas acham que é uma opção minha, e não é. Muito pelo contrário, eu quero trabalhar”, diz ela, que atuou em sucessos como “Roque Santeiro”, “Que rei sou eu?” e a última, “Meu bem meu mau”.

Musa dos anos 80, Isis diz que se incomoda quando se referem a ela como “a irmã de Luma de Oliveira”. “É horrível quando aparece assim: ‘por onde anda Isis de Oliveira’. Pior que isso é se referirem a mim como ‘a irmã de Luma’. Não! Eu sou uma atriz. Ela é a minha irmã. Luma é rainha de bateria, eu tenho uma carreira como atriz de muitos personagens e uma carreira sólida como modelo”.

Durante o papo, Isis cogitou a possibilidade de trabalhar como atriz fora do país. “Tenho muitos fãs em Portugal, e eles sempre perguntam ‘por quê você não vem para cá?’, eu digo ‘vou, só mandar o convite. Manda que eu vou. A gente vai aonde tem trabalho”.

Ela também revelou uma treta que teve com o autor Manuel Carlos logo em sua estreia em novelas, em 1982, quando foi escolhida pelo diretor Roberto Talma e por Boni para fazer a novela “Sol de verão”, a contragosto do autor, que queria Bruna Lombardi ou Maitê Proença para o papel.

“Foi um terror, porque eu já estava gravando, e o Manoel Carlos parou de escrever pra mim”, afirmou. “Nas poucas aparições que eu tinha, o povo começou a ligar para o serviço de atendimento ao telespectador. Eu era a personagem que mais recebia telefonas, do público quereno saber que collant eu estava usando, batom… Me falaram que eu era a que mais recebia ligações da central de atendimento. Pressão, pressão, pressão, pronto: a personagem cresceu”.

