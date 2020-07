Magazine Acusada por Ludmilla de dar um golpe, internauta mostra sua mãe doente

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2020

A diarista Rosângela com a mãe doente. (Foto: Reproduçao/Instagram)

Após ser acusada por Ludmilla de dar um golpe na web por pedir dinheiro à cantora para o tratamento da mãe, a diarista Rosângela de Lima quer provar que estava falando a verdade. A internauta, de 31 anos, do Paraná, explicou que usou os 3 mil reais doados pela cantora para comprar suplementos e vitaminas para a mãe, Maria das Neves, de 69 anos, que há quase três anos sofre de um câncer na garganta, perdeu a voz e um pulmão, e só se alimenta por sonda.

“As pessoas ficaram me chamando de mentirosa, dizendo que eu estava usando a minha mãe. Fiquei muito mal, chorei”, disse, afirmando: “Lud, você não caiu no golpe, a minha mãezinha existe”. Rosângela tem três filhos e largou o emprego para cuidar da mãe. A família vive com o benefício do governo no valor de 1 mil reais. “Minha mãe depende de mim 24 horas por dia, ela usa traqueostomia, tenho que aspirar a traqueia, porque ela tem muita falta de ar”, conta Rosângela.

Ela diz que entrou em contato com Ludmilla em fevereiro de 2009 pelo Twitter, pedindo uma ajuda financeira para o tratamento da mãe. Sensibilizada, a cantora doou na hora 3 mil reais.

Rosângela afirma que precisou fazer uma nova conta do Twitter e que voltou a procurar Lud, segundo ela, desta vez, para pedir que a cantora divulgasse nas redes sociais a vaquinha virtual que ela criou para arrecadar dinheiro para o tratamento. De acordo com a diarista, Ludmilla não respondeu. Logo depois, a cantora usou as redes sociais para dizer que estava sendo vítima de um golpe. “Sei que ela não fez por mal. Agradeço muito a ela pela ajuda, ela tem um coração enorme”, disse a diarista.

Tatá Werneck doa R$ 2 mil

Rosângela criou a vaquinha virtual “Ajude a dar uma vida melhor para a minha mãe”, que tem como meta arrecadar 50 mil reais. Até o fechamento desta reportagem, foram doados pouco mais de 7 mil reais, desses, 2 mil reais foram doações de Tatá Werneck, e 500 reais da apresentadora Maisa. A diarista pensa em usar o dinheiro também para comprar um carrinho de lanche para trabalhar em casa.

“Se eu conseguir trabalhar de casa, dá para cuidar da minha e não preciso ficar pedindo nada para as pessoas. Esse é o meu maior sonho”, concluiu Rosângela.

