Magazine Solteira, Anitta volta a curtir foto de jogador de futebol

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Anitta volta a curtir fotos de jogador Pedro Augusto. (Foto: Reprodução/Instagram)

Bastou Anitta confirmar o fim do namoro com Gui Araújo para voltar a curtir as fotos postadas pelo jogador de futebol Pedro Augusto Cabral. A cantora já o seguia no Instagram, mas havia deixado de curtir as fotos quando ficou sério seu relacionamento com o ex-participante do “De Férias com o Ex”. Os fãs logo perceberam que a Poderosa tinha voltado a prestar atenção no rapaz, e começaram a torcer por um romance entre os dois. Detalhe? Anitta e Gui também se conheceram através das redes sociais, e passaram boa parte dessa quarentena grudadinhos na casa dela, no Rio. No entanto, assim como o ex-casal de sertanejos Maiara e Fernando Zor, os dois optaram pela separação depois de entrarem em uma crise.

Pedro Augusto Cabral é baiano, nascido em Itabuna, tem 21 anos e 1,85 cm de altura, e surge como uma promessa de novo galã do futebol brasileiro. Ele passa a quarentena em Ilhéus, na Bahia. Até março deste ano, ele defendia o América Mineiro, clube no qual fez sua estreia profissional um ano antes, quando foi um dos destaques do Campeonato Mineiro Sub-20, em 2018, e da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019.

Desejo de ser mãe

Antes da confirmação do fim do namoro, Anitta havia comentado em entrevista que possuía planos de se tornar mãe até os 32 anos. “Vou estar grávida com certeza aos 32 anos. Quero estar com meus filhinhos e um marido bem bonito. Quero que meu filho seja prioridade. Não julgo quem faz isso. Mas meu jeito de ser é assim, eu teria que focar em uma das duas coisas [família ou carreira]. Faria uma pausa e voltaria depois”, disse ela, que estrelou o clipe “Tocame” com Gui Araújo.

Curso de teatro

Em entrevista, Anitta contou ainda que está estudando para ser atriz. “Gosto de estudar. Estou aprendendo francês, piano e atuação. Estou fazendo aulas de teatro porque estão aparecendo oportunidades e quero ser uma boa atriz. Quero ser uma Penélope Cruz. Tenho muitas propostas para atuar e quero fazer isso quando acabar a pandemia”, revelou ela, que estreou nas novelas com papel romântico de Thiago Martins em “Amor de Mãe”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine