O look ousado da apresentadora era da grife italiana Emilio Pucci. (Foto: Reprodução/Instagram)

Fashionista convicta, Sabrina Sato surgiu poderosa no Instagram na madrugada desta terça-feira (21). O look ousado da apresentadora era da grife italiana Emilio Pucci. “Depois que a Zoe dorme, mamãe dá o close”, escreveu a apresentadora, que ganhou chuva de elogios de seus milhões de seguidores – incluindo os famosos.

“Tudo para mim”, escreveu a top Rita Carreira. “Eu hein! Uma hora dessas?”, questionou, em tom de brincadeira, o maquiador Rodrigo Costa. “É muito maravilhosa”, anotou a top Celina Locks.

Essa, no entanto, não foi a primeira vez que Sabrina caprichou na produção durante a quarentena. Ela vem usando constantemente peças impactantes para ficar em casa.

1-Colocar um look incrível, mesmo diante do caos da pandemia, é um jeito de manter a personalidade?

Desde a primeira semana da quarentena, ainda em março, tentei ao máximo criar uma rotina, me adequando principalmente aos horários da Zoe: acordo cedo, tomo meu banho, me troco para tomar café da manhã com ela, depois me exercito, cuido da casa e estou ainda mais envolvida com o Instituto Sabrina Sato, sobretudo neste momento que tanta gente precisa de ajuda. Várias situações que me exigem estar mais produzida. A moda me inspira a criar, inventar. Preciso me manter forte para cuidar da minha família dentro de casa e de todos que consigo fora de casa também. Ter essa rotina me ajudou muito. É meu porto seguro. Mas também me rendi várias vezes as camisetas velhas, pijamas e também tive meus momentos de tristeza e insegurança. E é nessa hora que a moda sempre me salva, porque me traz a alegria, o humor que preciso.

2-Produzir-se é uma forma de distrair a cabeça e passar o tempo?

A moda, como forma de arte e expressão, sempre me ajudou em vários momentos da minha vida. Ela sempre me traz a energia que preciso. Tenho grandes amigos no meio e aproveito também para prestigiá-los e ajudá-los como posso.

3-Leva muito tempo escolhendo os looks? Faz isso sozinha ou tem ajuda?

Rola de um tudo. Adoro falar de moda com o Pedro Sales, meu stylist. Conversamos na madrugada e falamos desde a série que estamos assistindo ao que estamos lendo, sobre nossos dias e também sobre moda. Nessas conversas já escolhemos alguns looks de trabalho, porque estou gravando muito em casa.

4-Usou roupa de quais marcas na quarentena?

Coven, Alto Giro, Carlota Costa, Lollita, Riachuelo, Fabiana Milazzo. Curioso que a maioria dos looks que usei na quarentena são peças que vesti na gravidez, mas montei agora de maneira diferente. Isso é uma das coisas que eu mais amo na moda. Poder brincar e ser várias, dependendo do dia ou humor.

5-Qual é o papel da moda diante de um cenário de crise que estamos vivendo?

Amo a moda e acredito nela com a função de tocar, emocionar, escapar, fazer sonhar. Mas precisa também refletir seu tempo como tantas vezes na história. O mundo está mudando e a moda tem que acompanhar, aliada cada vez mais a iniciativas sustentáveis e responsabilidades sociais. Hábitos de consumo também estão mudando, mas acredito na criatividade dos estilistas e de tanta gente envolvida para dar essa virada e nos surpreender como sempre.

