Kanye West diz ter impedido aborto de Kim Kardashian

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2020

Rapper se emocionou ao relembrar que impediu Kim Kardashian de abortar. (Foto: Reprodução/Instagram)

Após anunciar sua candidatura à Presidência dos Estados Unidos, Kanye West realizou seu primeiro comício em Charleston, no Estado da Carolina do Sul. Em um dos momentos, o rapper chorou ao relembrar que impediu a esposa Kim Kardashian West de abortar a primeira filha do casal, Worth West. As informações são do Daily Mail.

“Na Bíblia, ele diz: ‘Não matarás’. Lembro que minha namorada me chamou aos gritos e choro, e eu fiquei pensando, porque naquela época eu era um rapper, eu estava lá fora, [tinha] namoradas diferentes e tudo mais e ela disse: ‘Estou grávida’. E eu disse: ‘Sim!’ E então eu disse: ‘Oh, oh’”, contou ele sobre o momento que descobriu a gravidez.

“Ela estava chorando e por um mês, dois e três meses, conversamos sobre ela não ter esse filho. Ela tinha as pílulas na mão”, continuou. Então, Kanye se lembrou de estar sentado em um apartamento em Paris, onde disse ter uma revelação de Deus. “Estava no apartamento onde minha esposa foi assaltada e estava meu laptop e a tela ficou preta e branca”, lembrou. Então liguei para minha esposa e ela disse: ‘Nós vamos ter esse bebê’ e eu disse: ‘Nós vamos ter esse filho’”.

Além disso, o rapper lembrou da sua própria história. “Mesmo que minha esposa queira se divorciar de mim depois desse discurso, ela trouxe North ao mundo, mesmo quando eu não quis. Ela se levantou e protegeu aquela criança. Você sabe quem mais protegeu uma criança? Minha mãe salvou minha vida. Meu pai queria me abortar. Minha mãe salvou minha vida, não haveria Kanye West porque meu pai estava muito ocupado”, disse bastante emocionado.

Em outro momento, o rapper disse: “Eu quase matei minha filha! Eu quase matei minha filha!”, antes de gritar: “Eu amo minha filha!” e afirmou que caso seja eleito pretende acabar com o contraceptivo Plan B, uma “pílula do dia seguinte”, capaz de prevenir a gravidez em até 72 horas.

“O aborto deve ser legalizado, mas uma opção de renda máxima deve estar disponível. Todo mundo que tiver um bebê ganha um milhão de dólares ou algo assim”, anunciou ele, afirmando que tem a intenção de disponibilizar uma cota em dinheiro do governo para as mulheres que decidirem ter filhos, como proposta para desencorajar o aborto.

O comício da Carolina do Sul foi seu primeiro evento de campanha desde que anunciou sua candidatura à presidência em um tuíte no dia 4 de julho. “Agora precisamos cumprir a promessa da América confiando em Deus, unificando nossa visão e construindo nosso futuro”, escreveu ele na época.

