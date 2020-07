Celebridades Juliana Paes exibe bumbum com look sensual em ensaio fotográfico

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2020

Juliana tem divulgado na rede social uma sequência de fotos exibindo o corpão. Foto: Reprodução/Instagram Juliana tem divulgado na rede social uma sequência de fotos exibindo o corpão. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Juliana Paes deixou os seguidores boquiabertos ao relembrar um ensaio fotográfico na quinta-feira (16). Em um dos cliques, a atriz deixou bumbum em evidência no Instagram ao aparecer com look ousado.

Na legenda da postagem, a artista de 41 anos escreveu: “Esse é o ensaio favorito do meu stylist, amor da minha vida Yan Acioli e como foi aniversário dele essa semana, esse #tbt vai de presente pra ele! Sei que ele vai ficar todo orgulhoso! Te amo tanto Yano… tão bom ter você na na minha vida!”.

Os fãs, por sua vez, fizeram questão de comentar sobre a beleza da beldade. “Jesus amado quase dei um ataque do coração”, disse uma. “Deus colocou toda perfeição do mundo só para você”, acrescentou outra. “Dá para querer esse bumbum meu personal?”, brincou Giovanna Antonelli.

Juliana tem divulgado na rede social uma sequência de fotos exibindo o corpão. Recentemente, a atriz apareceu de biquíni e ostentou curvas ao atualizar o bronzeado à beira da piscina.

