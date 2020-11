Acontece Julio Ferst é eleito presidente da Assespro-RS

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Atualmente, Ferst administra o Parque Científico e Tecnológico da PUCRS, unidade de Viamão Foto: Divulgação Atualmente, Ferst administra o Parque Científico e Tecnológico da PUCRS, unidade de Viamão. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Assespro-RS (Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação do Rio Grande do Sul) definiu a sua nova diretoria para o biênio 2021-2022. A gestão será liderada por Julio Ferst, que acumula experiência significativa no setor de TI.

De 2008 a 2010, ele atuou em diferentes funções na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul até assumir a liderança da pasta como secretário em exercício. Nesse período, Ferst participou da criação de projetos como a Lei de Inovação, o Programa de Apoio a Parques tecnológicos, o Programa de Incentivo a Empresas Inovadoras e o Programa Telesaúde, e atuou na reestruturação dos polos de inovação tecnológicos do Estado.

Como empresário, participou do desenvolvimento do Parque Tecnológico de São Leopoldo. Também já foi diretor superintendente da Assespro-RS. Atualmente, administra o Parque Científico e Tecnológico da PUCRS, unidade de Viamão. Participa também como membro do COMCET (Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia e Inovação de Porto Alegre), além do comitê de Empreendedorismo de Viamão.

“A minha preocupação, assim como dos VPs, será conduzir a entidade nesta nova realidade de mercado e de trabalho, ou seja, como entregar valores para nossos associados como uma entidade moderna e adaptada ao modelo virtualizado e também com o objetivo claro de conexões e formação de lideranças”, defendeu Ferst.

A nova diretoria também será formada por Fernando Nachtigal (VP de articulação política), Rosana Takeda (VP de finanças e sustentabilidade), Marcelo Streck (VP de planejamento e governança), Leticia Polydoro (VP de comunicação), Alexandre Mota (VP de marketing e eventos) e André Mazeron (VP de relações internacionais).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece