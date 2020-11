Dicas de O Sul Com programação virtual, Semana da Consciência Negra de Porto Alegre começa neste sábado

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2020

O tema deste ano é "Corpos Negros Junto à Covid-19" Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil O tema deste ano é "Corpos Negros Junto à Covid-19". (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Semana da Consciência Negra de Porto Alegre começará no sábado (14) e prosseguirá até o dia 20 deste mês com programação virtual em razão da pandemia de coronavírus.

O evento ocorre de acordo com a Lei Municipal nº 6986, de 27 de dezembro de 1991. O tema deste ano é “Corpos Negros Junto à Covid-19”.

A programação pode ser acessada pela página no Facebook da DGDH (Diretoria-Geral dos Direitos Humanos) da Secretaria de Desenvolvimento Social e Esporte. Participam também as Secretarias Municipais da Cultura, da Educação, do Desenvolvimento Econômico e da Saúde, o Sine e a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

Confira a programação:

Dia 14 – Live das 15h às 17h – Facebook da DGDH

Abertura da 30ª Semana da Consciência Negra de Porto Alegre

Atração: Margarite – cantora lírica – Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul.

Dia 15 – Live das 15h às 17h – Facebook da DGDH

Eixo temático: mulheres negras e equidade – Grupo de mulheres negras empreendedoras abordando a adaptação ao âmbito digital neste período de pandemia.

Atração: Andreia Cavalheiro

Dia 16 – Live das 15h às 17h – Facebook da DGDH

Eixo temático: juventude negra e a transposição da exclusão do mercado de trabalho – jovens negros refletindo sobre o que é viver na comunidade e como se expressam através do Slan e Rap. Representante de um quilombo urbano de Porto Alegre falando sobre a reflexão da educação dos jovens quilombolas. Atração: Seguidor F.

Dia 17 – Live das 15h às 17h – Facebook da DGDH

Eixo temático: linha tênue entre o ser racista e o agir como – Fala dos componentes da Comissão da Verdade da OAB, orientando a população negra do município de Porto Alegre quanto aos seus direitos e deveres. Especialista abordando o impacto das doenças da população negra porto-alegrense nesta pandemia.

Atração: Grupo Coisa Preta

Dia 18 – Live das 15h às 17h – Facebook da DGDH

Eixo temático: aceitação à diferença – Representantes de religiões de matriz africana, católica e espírita promovendo uma mensagem união, respeito às diferenças e abordando a intolerância às religiões de matriz africana neste país laico.

Atração: Alabês

Dia 19 – Live das 15h às 17h – Facebook da DGDH

Eixo temático: o negro nas relações profissionais – A visão literária do escritor Jeferson Tenório, cujas obras já serviram de base para peças de teatro e roteiro cinematográfico, como homem negro. A sua dificuldade para atingir o reconhecimento profissional e como se tornou o Patrono da 66° Feira do Livro de Porto Alegre.

Atração: Rodrigo Rodrigues

Dia 20 – Live das 15h às 17h – Facebook da DGDH

Eixo temático: conflitos de um profissional trabalhando em meio à pandemia – Reconhecimento do trabalho realizado pelos servidores em meio à pandemia.

Atração: Banda do Irajá

