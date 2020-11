Dicas de O Sul Confeitaria faz sucesso em sua nova sede na Zona Sul de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2020

Entre os carros-chefes da casa a imperdível torta de chocolate, a cheesecake de frutas vermelhas, a torta aveiro, seguido pelos cup cakes, naked cakes, entre outros Foto: Lenara Petenuzzo/Divulgação (Foto: Lenara Petenuzzo/Divulgação) Foto: Lenara Petenuzzo/Divulgação

Na cozinha de sua casa, Elisabete Guzzo ouvia os repetidos pedidos de sua filha, a pequena Lívia, de apenas 6 anos, querendo ajudá-la no preparo das refeições. Aos 8 anos, Lívia Guzzo já elaborava seus próprios pratos e doces.

Com 12, passou a receber encomendas dos amigos do colégio, de familiares, vizinhos e seus produtos passaram a fazer sucesso entre eles. Com 16 anos, viu oportunidades no período natalino e passou a produzir chocotones, tomando ‘conta’ da cozinha do apartamento da família e passando a comercializá-los. Mais tarde, Lívia fez diversos cursos de gastronomia.

Formou-se em confeitaria internacional, abrindo, em 2018, o seu primeiro espaço, numa loja bem pequena, com pouco mais de 20 m². Desde então, não parou mais. A história da jovem empreendedora Lívia Guzzo, vai além. Hoje, aos 22 anos, ela une paixão pela confeitaria às suas memórias afetivas, oriundas da família materna e lança seu novo projeto.

A dedicação e o talento da confeitaria renderam frutos. E na contramão da pandemia, viu-se novamente desafiada a empreender. Em 04 de setembro de 2020, a Lívia Guzzo Confeitaria & Bistrô abriu as portas do seu novo espaço. Localizado na Rua Doutor Barcelos número 439, no bairro Tristeza, em Porto Alegre.

Um ambiente descontraído e acolhedor que combina elementos industriais com uma paleta de cores jovem e clean, em consonância com a personalidade da empreendedora. A atmosfera do espaço traduz elegância e modernidade. O projeto arquitetônico leva a assinatura da arquiteta Marisol Réquia, que idealizou ainda, uma área pet friendly e um deck externo. Ideal para encontros e reuniões informais.

Gastronomia

Entre os carros-chefes da casa a imperdível torta de chocolate, a cheesecake de frutas vermelhas, a torta aveiro, seguido pelos cup cakes, naked cakes, bolos, brigadeiros, doces variados, quiches, cafés, chás e sucos. Além do atendimento diurno, a partir das 17 horas, entra em cena o cardápio de happy hour com sanduíches gourmet, harmonizados com espumantes e vinhos.

“Aqui primamos pelo sabor artesanal, segurança e qualidade dos alimentos. Estamos muito felizes em poder gerar emprego e renda a novas famílias. Montamos uma equipe que está focada no zelo e na qualidade do atendimento ao cliente”, enfatiza a jovem empreendedora da zona sul da capital que vislumbra, através de seu negócio, conquistar o seu “doce pedaço”.

Serviço:

Lívia Guzzo Confeitaria & Bistrô

Funcionamento de quartas a sábados das 10h às 21h30min e domingos das 14h às

20h.

Rua Doutor Barcelos, 439 – Bairro Tristeza – Porto Alegre.

