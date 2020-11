Magazine Samuel L. Jackson se revolta com Jon Voight, pai de Angelina Jolie, por declaração sobre fraude eleitoral e chamado por guerra civil

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O pai de Angelina Jolie acusou o partido democrata e os eleitores de Joe Biden de agirem em prol de "satã". (Foto: Reprodução/Twitter)

O ator Samuel L. Jackson expressou sua revolta com o ator Jon Voight, pai da atriz Angelina Jolie, após ele compartilhar um vídeo no qual alega fraude nas eleições presidenciais que elegeram Joe Biden e faz um chamado público por guerra civil caso o democrata insista em sua vitória.

“Vá se f***r, John Voight!!!”, escreveu Jackson no Twitter em resposta ao vídeo, errando a grafia do nome do colega de profissão.

Hoje aos 81 anos, Voight nunca escondeu sua simpatia por Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos e candidato derrotado nas eleições presidenciais de 2020. Ao longo dos últimos meses, o pai da atriz Angelina Jolie usou sua conta no Twitter de forma ativa para defender a reeleição do empresário republicano.

O ataque do astro de ‘Pulp Fiction’ e intérprete do espião Nick Fury nos filmes da Marvel foi compartilhado no Twitter, em resposta a um vídeo de Voight publicado pelo site de política The Hill, no qual o astro octogenário diz, entre outras coisas, que a derrota republicana nas eleições “é a maior batalha desde a Guerra Civil”.

“É a batalha entre aquilo que é certo versus Satã, sim, Satã. Porque esses esquerdistas são maus”, afirma Voight no vídeo. O tuíte de Jackson em resposta ao vídeo afirma: “Primeiro, vocês precisam parar com essa insanidade!! A Guerra Civil foi sobre escravidão, então prestem atenção ao simbolismo. Por último, vá se f***r, John Voight!!!”.

Voight é defende a teoria conspiratória propagada por Donald Trump de que sua derrota para Joe Biden é fruto de uma fraude eleitoral. Sem apresentar nenhuma prova para sua tese, o atual residente da Casa Branca se recusa a parabenizar o rival e insiste que levará o pleito para a Justiça norte-americana.

Voight afirma no vídeo que irritou Jackson: “Esses esquerdistas são maus, corruptos e querem destruir essa nação. Não podemos permitir isso. Precisamos lutar contra essa corrupção e pelo bem que parece perdido. Vamos confiar em Deus e lutar pela vitória de Trump porque sabemos que a votação pelo correio é corrupta como eles são”.

Enquanto Trump e Voight insistem na tese da corrupção, Biden já foi parabenizado por sua vitória pelos ex-presidentes George W. Bush, Barack Obama, Bill Clinton e Jimmy Carter. Ele também já recebeu os parabéns do primeiro-ministro britânico Boris Johnson, do primeiro-ministro canadense Justin Trudeau e do presidente francês Emmanuel Macron.

Da mesma forma, a vitória de Biden já foi noticiada pelos jornais The New York Times, Washington Post, pela rede de TV Fox News (famosa por sua simpatia a Trump e ao partido republicano), além de vários juízes e autoridades do governo norte-americano.

Jon Voight nunca escondeu seu conservadorismo e sua simpatia pelo partido republicano, sendo suas posturas retrógradas um dos motivos para seu distanciamento da filha. Jolie sempre foi enfática em sua defesa de pautas como direitos de imigrantes, igualdade racial e direitos LGBTQ+, mas manteve o silêncio e não declarou apoio a nenhum dos candidatos no pleito deste ano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine