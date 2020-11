Magazine Brad Pitt ganha processo de mulher que o culpou por golpista que se passou por ele

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2020

A vítima (D) pedia R$ 545 mil de indenização do ator (E) por não tê-la protegido das ações do farsante. (Foto: Reprodução)

O ator Brad Pitt saiu vencedor de um processo bizarro movido contra ele por uma mulher que o culpou pelas ações de um golpista que se passou pelo astro na internet e prometeu se casar com ela. O site do jornal New York Post relata que a empresária Kelli Christina pedia no processo movido contra o ator uma indenização no valor de US$ 100 mil, o equivalente a mais de 545 mil reais, por ele não tê-la protegido das ações do farsante.

Kelli Christina alegou que o impostor entrou em contato com ela pelas redes sociais em 2018, pedindo que ela o ajudasse na organização de eventos da Make It Right Foundation, fundação criada por Pitt para o auxílio de vítimas de Furacão Katrina. Ela disse ter transferido US$ 40 mil, pouco mais de 218 mil reais, para os fundos do farsante, mesmo não tendo ele comparecido a nenhum dos eventos que ela organizou.

Residente na cidade de Plano, no estado norte-americano do Texas, Christina disse que ela acabou se aproximando do impostor. Mesmo sem nunca terem se encontrado, eles deram início a um relacionamento virtual que resultou em promessas de casamento por parte do falso Brad Pitt. Hoje aos 56 anos, o Pitt verdadeiro foi casado com Jennifer Aniston entre 2005 e 2006 e com Angelina Jolie, mãe dos seis filhos dele, entre 2014 e 2016. A imprensa internacional noticia que o juiz responsável pelo processo movido contra Pitt “destituiu o caso”. Na avaliação da autoridade, não havia nada que o ator pudesse ter feito para proteger Kelli Christina, não tendo ele nenhuma responsabilidade em relação às ações do criminoso que fez uso de seu nome e sua imagem. O New York Post relata que Kelli Christina tem intenção de apelar a decisão do juiz, insistindo em sua decepção com a falta de auxílio e posicionamento por parte do Pitt verdadeiro em relação aos crimes sofridos por ela.

