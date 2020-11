Magazine A princesa Diana nunca derrotou a bulimia e tinha medo de ser internada, revela mordomo

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2020

Diana tinha apenas 36 anos quando morreu em um acidente de carro em Paris, em agosto de 1997. (Foto: Reprodução)

O mordomo pessoal da Princesa Diana (1961-1997) revelou que ela nunca chegou a derrotar a bulimia e passou seus últimos anos de vida com medo de ser internada por causa da doença. Hoje aos 62 anos e extremamente próximo da mãe dos príncipes Harry e William nos anos que antecederam a morte dela, Paul Burrell falou sobre os dramas de Diana em participação no programa de TV britânico ‘The Royal Beat’, noticia o The Sun.

“A bulimia jamais deixou de fazer parte da vida dela, estava lá até a última semana, sempre esteve”, disse Burrell. “Ela nunca superou a doença porque era uma das poucas coisas que ela conseguia controlar, era a forma dela controlar alguma coisa em sua vida”.

Diana tinha apenas 36 anos quando morreu em um acidente de carro em Paris, em agosto de 1997, enquanto ela e o namorado, o empresário Dodi Al Fayed, eram perseguidos por um grupo de paparazzi. “Sabe, no fim ela só queria manter a própria dignidade e continuar centrada pelos filhos, ela tinha medo de ser internada e perder o acesso às crianças”, contou o mordomo. Diana chegou a alegar que havia superado a bulimia ao ser perguntada sobre a doença em sua polêmica entrevista ao jornalista Martin Bashir, exibida na TV britânica, no programa Panorama, no dia 20 de novembro de 1995. Perguntada sobre sua relação com a bulimia e por quanto tempo precisou conviver com a doença, ela afirmou: “Por muito, muito tempo. Mas hoje estou livre. Foi um sintoma do que eu estava passando no meu casamento. Eu estava pedindo por ajuda, mas por meio dos sinais errados. Depois, questionada por Bashir se ela conviveu com a bulimia por dois ou três anos, Diana respondeu: “Um pouco mais do que isso”.

