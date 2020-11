Magazine “Bacurau” é indicado a prêmio que serve de termômetro para o Oscar

14 de novembro de 2020

O Gotham Awards premia apenas produções de baixo orçamento para os padrões hollywoodianos. (Foto: Divulgação)

O longa brasileiro ‘Bacurau’ (2019) está concorrendo na categoria de melhor filme estrangeiro do Gotham Awards, premiação apontada como termômetro para o Oscar. Realizado pela organização Independent Film Project (IFP), o Gotham Awards premia apenas produções de baixo orçamento para os padrões hollywoodianos, sendo US$ 35 milhões o teto para as obras em disputa.

Habitualmente realizada em dezembro, a cerimônia de 2021 do Gotham Awards foi agendada para o dia 11 de janeiro do próximo ano por causa da pandemia do novo coronavírus. Concorrem com ‘Bacurau’ na categoria de melhor filme estrangeiro o russo ‘Uma Mulher Alta’, o francês ‘Lindinhas’, o mexicano ‘Sin Señas Particulares’, o italiano ‘Martin Eden’ e o irlandês ‘Wolfwalkers’.

Diretor do filme junto com Juliano Dornelles, o cineasta Kleber Mendonça Filho celebrou a indicação de ‘Bacurau’ por meio de sua conta no Twitter. Ele compartilhou um post da IFP anunciando a presença do filme na disputa e escreveu: “BACURAU acabou de ser indicado para o prêmio de filme estrangeiro do Gotham Awards. Obrigado”. Um dos maiores sucessos de baixo orçamento de 2019, indicado a seis Oscar em 2020 e ficando com a estatueta de melhor atriz (Laura Dern), ‘História de um Casamento’ recebeu quatro indicações no Gotham Awards que antecedeu a cerimônia da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Da mesma forma, o documentário brasileiro ‘Democracia em Vertigem’ (2019) foi indicado ao Gotham Awards de melhor documentário e ao Oscar logo em seguida. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o Oscar 2021 vai acontecer mais tarde do que o habitual. Os indicados à premiação serão anunciados no dia 15 de março de 2021 e a cerimônia com a revelação dos vencedores está marcada para 25 de abril do próximo ano. Em 2019 ‘Bacurau’ foi o grande vencedor do Prêmio do Júri do Festival de Cinema de Cannes, na França, empatado com o francês ‘Os Miseráveis’.

