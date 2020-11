Magazine Diretor revela chantagem de Donald Trump para participar de “Esqueceram de Mim 2”

Macaulay Culkin com Donald Trump em cena do filme natalino. (Foto: Reprodução)

O cineasta Chris Columbus revelou ter sido chantageado pelo atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante as filmagens de ‘Esqueceram de Mim 2 – Perdido em Nova York’ (1992). O diretor do longa protagonista por Macaulay Culkin contou em entrevista ao site Insider que a cena do filme com a presença de Trump é consequência direta da chantagem feita pelo empresário.

Também responsável pelos dois primeiros filmes da franquia ‘Harry Potter’, Chris Columbus explicou que Trump só autorizou as gravações do filme no Hotel Plaza, de Nova York, pertencente a ele na época, caso o longa tivesse uma cena com sua presença.

“Como a maior parte das locações de Nova York, você precisa pagar uma taxa e aí é autorizado a gravar no local”, disse Columbus. “Entramos em contato com o Plaza, que pertencia ao Trump na época, porque queríamos filmar no lobby. Não podíamos construir o Plaza em um estúdio”.

“O Trump autorizou, nós pagamos a taxa, mas ele também disse, ‘vocês só podem usar o Plaza se eu estiver no filme’. Então nós concordamos em colocá-lo e quando exibimos pela primeira vez a coisa mais bizarra aconteceu: as pessoas se divertiram quando ele apareceu na tela. Então falei com o editor, ‘deixa ele no filme, é um momento para o público’. Mas ele só conseguiu essa cena com bullying”.

A sequência com Trump na produção é mostrada no início do filme, quando Kevin McCallister (Culkin) chega no Plaza. Perdido, ele pergunta ao empresário a localização do balcão de atendimento do hotel.

