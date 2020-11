Magazine Neymar propôs um relacionamento aberto a suposta namorada

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2020

Neymar estaria namorando cantora há oito meses. (Foto: Divulgação/Neymar Jr.)

O jogador Neymar e a cantora Gabily estão em um relacionamento aberto há cerca de oito meses, de acordo com informações do jornal Extra. Segundo a publicação, o primeiro contato entre os dois foi feito via Instagram. Após algumas conversas, Gabily foi a Paris, na França, e inicialmente ficou hospedada em um hotel.

A cantora posteriormente pediu para levar algumas amigas para Paris, e todas ficaram então hospedadas na mansão do jogador na cidade. Segundo o Extra, Neymar já apresentou Gabily a amigos e família. Mas os dois combinaram em ter um relacionamento aberto e sem cobranças.

Nascida no Rio de Janeiro, Gabily é filha de missionária e cresceu na igreja evangélica, tendo até lançado um álbum gospel na infância. Aos poucos as portas foram se abrindo e Gabily se tornou cantora de funk, mas foi no pop que verdadeiramente se encontrou. O que não significa que ela cuspa no prato que comeu.

“Sempre fui do funk. Mas, quando fiquei conhecida, eu estava lançando uma música mais pop, que foi a ‘Deixa Rolar’. Porém, ser hoje uma artista pop engloba o funk e o R&B. O pop é uma mistura de vários ritmos”, disse.

