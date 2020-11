Celebridades Mariana Rios relata perda de bebê em livro autobiográfico: “Muito aprendizado”

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2020

Atriz e cantora fala sobre sua primeira obra: "Basta Sentir".

Mariana Rios sempre soube que um dia lançaria um livro autobiográfico. E este dia chegou. Na obra “Basta Sentir”, a atriz apresenta sua história de vida ao público e fala sobre o método que utiliza, desde pequena, para alcançar seus sonhos e desejos.

“Sempre soube que um dia escreveria um livro contando a minha história de vida. Por conta da correria do dia a dia, nunca parei para escrever, para focar nisso. Com a pandemia, a quarentena, enxerguei que seria o momento ideal. Principalmente, por estar em casa buscando uma compreensão maior do momento em que estamos vivendo e, assim, mergulhada em pensamentos, reflexões sobre a vida”, disse ela.

A atriz e cantora, de 35 anos de idade, acredita que o poder do pensamento positivo é um grande aliado na vida das pessoas. “No livro eu divido experiências minhas em relação a sentir e realizar. Nós somos energia. Tudo é energia. Quando você condiciona seu cérebro a pensar no que realmente deseja, e aprende a direcionar seu pensamento para aquilo que é positivo, sua vida muda. Esse método simplesmente nasceu comigo. Ninguém me ensinou. Aos 22 anos que fui entender a força que tinha dentro de mim.”

