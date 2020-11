Celebridades Anitta monta árvore de Natal com a mãe e David Brazil: “Melhor dia do ano”

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2020

Cantora mostrou, animada, a produção natalina de sua casa por meio de vídeos publicados no Instagram Foto: Reprodução/Instagram Cantora mostrou, animada, a produção natalina de sua casa por meio de vídeos publicados no Instagram. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Anitta começou a entrar em clima natalino e mostrou para os fãs a produção da decoração das festas de fim de ano em sua casa. Com ajuda da mãe, Miriam, e do promoter David Brazil, a cantora montou a árvore de Natal, dançou e cantou músicas temáticas.

“Hoje é dia de armar a árvore de Natal! É o melhor dia do ano”, disse ela, animada. No decorrer dos vídeos, Anitta vai compartilhando toda a produção e, em determinado momento, começa a dançar com os convidados ao redor da árvore.

