Variedades Julio Rocha se muda para o interior de São Paulo com a família: “Mais qualidade de vida”

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Ator pretende levar uma rotina mais sustentável na nova casa em Indaiatuba, que aproveita a água da chuva e possui sistema de energia solar Foto: Divulgação/Cleber Andrade Ator pretende levar uma rotina mais sustentável na nova casa em Indaiatuba, que aproveita a água da chuva e possui sistema de energia solar. (Foto: Divulgação/ Cleber Andrade) Foto: Divulgação/Cleber Andrade

Julio Rocha tomou uma decisão radical com a mulher, a veterinária Karoline Kleine, durante a pandemia do novo coronavírus. Os dois, que são pais de José, de 1 ano, e Eduardo, de seis meses, vão se mudar de um condomínio de luxo, em Alphaville, Barueri, para Indaiatuba, no interior de São Paulo.

“Resolvemos buscar mais qualidade de vida e, por isso, decidimos que seria a hora de mudar para o campo. Viver em integração com os ritmos da natureza é como um renascimento, uma restauração. É reaprender a viver, a respirar, a se autoperceber e rever nosso papel como ser humano”, justifica ele.

Construída em um terreno de 1.200 metros quadrados, sendo 420 deles ocupados pela casa, a nova moradia pretende ter uma rotina sustentável, explorando recursos naturais do local. Devido a preocupação com o meio ambiente, o imóvel vai ter uso de energia solar, cisterna para captação de água de chuva e uma horta para cultivo de alimentos orgânicos.

“A casa nova tem um espaço externo bem gostoso e lá pretendo viver muitos momentos felizes com meus meninos. Quero ensinar a eles a ecoinovação, mostrando como usar os recursos naturais de forma mais eficiente e responsável, como o aproveitamento da água da chuva por exemplo”, deseja o ator.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Variedades