Celebridades Daniella Cicarelli relembra acidente de bike: “Quebrei costelas e perfurei pulmão”

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2020

Apresentadora relembrou situação, que aconteceu em março, contou que ficou quatro dias hospitalizada e fez apelo para que as pessoas usem capacete. (Foto: Divulgação)

Daniella Cicarelli relembrou, em seu Instagram, quando sofreu um acidente enquanto andava de bicicleta, em meados de março. A apresentadora contou, por meio de vídeos compartilhados em seus stories, que na ocasião teve fraturas expressivas, e fez apelo para que os seguidores sempre usem capacete.

“Hoje estava dirigindo e passou um menino de bicicleta por mim, sem capacete. Neste fim de semana também um senhor por mim com o capacete pendurado no guidão. Eu acho capacete tão importante. Para mim não existe sem, é como entrar no carro e sair sem cinto de segurança. Eu não saio da garagem sem o cinto”, começou ela.

Na sequência, Daniella começou a relatar os momentos de tensão quando foi hospitalizada. “Eu tive um acidente em março deste ano, eu passei quatro dias no hospital. Quando saí, voltei para casa e fui ver meu capacete. Quando eu caí, quebrei costelas e perfurei o pulmão, então teoricamente eu tinha batido a lateral, e não a cabeça. Mas no hospital a gente faz exame de tudo. Eu não tinha nada na cabeça. Mas quando eu cheguei em casa e vi meu capacete… ele tinha rachado no meio. Eu fiquei essa noite sem dormir”, contou ela.

Para finalizar, a apresentadora fez apelo para que os fãs se protejam na hora de pedalar. “Se eu tivesse sem o capacete, todo aquele estrago teria sido na minha cabeça. Então, você nunca sabe se vai ser uma queda boba, se vai cair de mau jeito. Já vi pessoas que caíram bem devagarinho e quebraram e se machucaram bastante. A única proteção que a gente tem na bicicleta, infelizmente, é o capacete. Então, usem”, disse, acrescentando: “Capacete salvou a minha vida”.

