Variedades Andressa Suita usa regatinha e deixa tatuagens à mostra em look do dia

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Modelo postou fotos e conquistou elogios dos internautas Foto: Reprodução/Instagram Modelo postou fotos e conquistou elogios dos internautas. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Andressa Suita não precisa de muito para arrasar, né?! A modelo usou seu Instagram, na terça-feira (15), para mostrar o look de seu dia e, mesmo com peças básicas – com regatinha branca, calça larga e tênis – deixou o queixo dos seguidores lá no chão.

Solteiríssima, a modelo, ex-mulher de Gusttavo Lima, caprichou no carão diante das câmeras e ainda deixou à mostra algumas de suas tatuagens: um com seu sobrenome no pulso e no braço esquerdo uma leoa com dois filhotes (representando ela e os dois filhos, Gabriel, 3, e Samuel, 2).

Recentemente, Andressa postou um vídeo superfofo ao lado do filho mais velho, com troca carinhos e declarações. “Mamãe, te amo muito”, chega a dizer Gabriel, depois dando um beijinho na mamãe. “Amanhecidos. Melhor amor do mundo. Meu dengo”, se derreteu Andressa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Variedades