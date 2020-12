Variedades Mara Maravilha posa com filho em clima de Natal: “Vou sempre te amar”

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2020

Mara Maravilha, de 52 anos de idade, usou seu Instagram, na terça-feira (15), para postar uma série de fotos em clima natalino com o filho, Benjamim, 2, que adotou em março com o noivo, Gabriel Torres. Por decisão judicial, Mara ainda não pode mostrar o rosto do filho.

“Vou te amar, meu bem, [Benjamim]… Vou te encher de beijo; te encher de amor; te levar comigo para onde eu for; vou te amar meu bem; Benjamim, ser mãe significa nunca mais estar só no pensamento. Uma mãe sempre pensa por dois: por ela e pelos seus filhos. Uma mãe se sente afortunada, porque sabe que eles são o seu maior tesouro…”, começou ela na declaração ao garotinho, com quem vai passar seu primeiro Natal como mãe.

“Ser mãe significa mudar a sua vida, seu tempo, seu pensamento, dar todo o seu coração, seu amor para levar seus filhos adiante e ensiná-los a viver. Se existe um amor real e sincero é o amor de mãe. É eterno e infinito. Na realidade, ser mãe significa seguir os passos desses pequenos professores, seus filhos, até que se tornem adultos. Mesmo sem saber, eles nos ensinam a amar incondicionalmente. Vou sempre te amar, meu Ben Benjamim!!!”, finalizou a apresentadora.

