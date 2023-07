Polícia Junho registra o menor número de roubo de veículos dos últimos 13 anos no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2023

Mais de 90% das cidades gaúchas não registraram ocorrência Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O mês de junho registrou o menor número de roubos de veículo desde o início da série histórica em 2010 no Rio Grande do Sul. Foram 306 casos, uma redução de 14% em relação a junho de 2022, quando foram registradas 356 ocorrências. Mais de 91% dos municípios gaúchos não registraram um caso sequer. As ocorrências se concentraram em 43 dos 497 municípios do Estado.

O segundo menor índice da série histórica já havia sido registrado em maio de 2023, com 314 ocorrências. Em função das quedas constantes e históricas, o primeiro semestre deste ano terminou com redução recorde de roubos de veículo.

O resultado é consequência do trabalho de planejamento estratégico da SSP (Secretaria da Segurança Pública) e de suas vinculadas. Como há um crescimento da frota no Rio Grande do Sul, os números enfatizam a importância do trabalho das forças de segurança.

Nos últimos dez anos, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), houve um crescimento de quase 43% da circulação de carros, passando de 5,5 milhões de automóveis, em 2012, para 7,8 milhões, em 2022.

Para o titular da SSP, Sandro Caron, essa marca histórica é resultado dos esforços concentrados pelas forças policiais no combate direto à criminalidade no Estado. “Com base nos serviços de inteligência, seguimos monitorando os pontos estratégicos do Estado para ampliar a nossa pressão operacional. Diariamente, realizamos um mapeamento de todas as ocorrências de roubos de veículos no Rio Grande do Sul para melhor direcionar as ações preventivas e repressivas”, destacou.

Efetividade

Além de efetuar a prisão em flagrante de suspeitos e atuar na recuperação de veículos roubados, a Brigada Militar realiza inúmeras ações de saturação de áreas em locais apontados pelos dados estatísticos.

A Polícia Civil também conta com uma delegacia especializada para aprofundar as investigações desses crimes, como a Delegacia de Roubo e Furto de Veículos, vinculada ao Departamento de Investigações Criminais.

Um bom exemplo da atuação das forças de segurança ocorreu na semana passada, quando uma ação conjunta resultou na prisão 14 pessoas envolvidas em roubos de veículos de luxo na Capital e na Região Metropolitana.

O delegado e chefe de polícia, Fernando Sodré, explica que a qualificação das ações e a realização de operações específicas vêm contribuindo positivamente para a redução das ocorrências. Segundo ele, dezenas de prisões foram realizadas a partir de investigações robustas.

“O emprego do policiamento ostensivo nos locais de maior incidência desses crimes, aliado à realização de ações de inteligência integradas estão auxiliando na diminuição dos indicadores e trazendo importantes resultados”, acrescentou o comandante-geral da Brigada Militar, Cláudio Feoli.

